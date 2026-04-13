В Краснодаре планируют создать единую зону отдыха у Карасунских прудов

В Краснодаре разработана концепция комплексного благоустройства территории Карасунских прудов, предусматривающая создание единой рекреационной зоны с инфраструктурой для отдыха и занятий спортом. О планах развития сообщил вице-мэр города Максим Онищенко по итогам совещания в городской думе.

Согласно проекту, на территории 16 прудов планируется сформировать сеть пешеходных и велодорожек, обустроить зоны отдыха у воды, а также установить детские и спортивные площадки. В перечень работ включены монтаж освещения, озеленение и повышение доступности береговой линии. В приоритетном порядке будет реализован проект благоустройства пруда №4, расположенного в Карасунском округе. Подготовленная проектная документация уже готова к практической реализации.

Параллельно ведется работа по изменению статуса территории. Карасунским прудам планируется присвоить статус особо охраняемой природной территории местного значения. В настоящее время ведется подготовка соответствующих документов, решение городской думы ожидается в ближайшие месяцы. При этом отдельные водоемы — пруды №15 и №16 — уже имеют статус региональной ООПТ.

В рамках подготовки территории к благоустройству проводится комплекс мероприятий по очистке и приведению в порядок береговой зоны. В частности, осуществляется уборка мусора с воды и прилегающих участков, удаление и утилизация камышовой растительности. Также демонтированы ограждения, ограничивавшие доступ к береговой линии.

Дополнительно в Краснодаре продолжается развитие прилегающих общественных пространств. В частности, в 2026 году запланировано расширение территории сквера Пограничников на 11 тыс. кв. м. В рамках второй очереди благоустройства предусмотрены установка освещения, системы автополива, монтаж малых архитектурных форм и проведение озеленительных работ. Завершение проекта намечено до конца года.

Реализация указанных инициатив направлена на формирование единого благоустроенного пространства, сочетающего функции охраны природной среды и развития городской инфраструктуры.

Мария Удовик