Исследователи заявили о пользе красного мяса для предотвращения болезни Альцгеймера

Употребление в пищу красного мяса, особенно необработанного, может снизить риск развития болезни Альцгеймера, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на несколько научных исследований. Это касается в первую очередь тех, кто является носителем гена APOE4, показателя ключевого генетического фактора риска развития болезни Альцгеймера.

О положительном влиянии красного мяса, в частности, говорится в исследовании, опубликованном в прошлом месяце в журнале Американской медицинской ассоциации. Аналогичные данные получили ученые из Каролинского института в Швеции, на протяжении 15 лет наблюдавшие связь диеты, включающей в себя мясо, и проявлений признаков деменции.

Результаты, сообщает газета, согласуются и с двумя крупными британскими исследованиями, в ходе которых было установлено, что ежедневная дополнительная порция красного мяса (эквивалент половины котлеты для гамбургера) для носителя аллеля APOE4 снижает риск развития деменции на 36%.

Ученые отмечают, что ген APOE4 чаще встречается у людей североевропейского и африканского происхождения. При этом в Европе частотность этого варианта возрастает ближе к северу: он есть у 27% населения северных стран по сравнению с 4% в южных.

Екатерина Наумова