Умер первый президент Всероссийской федерации волейбола Валентин Жуков

Бывший президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Валентин Жуков умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба ВФВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентин Жуков (2018 год)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Причины смерти не уточняются. Информация о прощании будет размещена позднее. «Российский волейбол понес огромную утрату. Авторитет, харизма и характер Валентина Васильевича оказывали большое влияние на возможности развития нашего вида спорта. Его грамотность и профессионализм помогали принимать исключительно взвешенные и компетентные решения»,— говорится в заявлении ВФВ.

Валентин Жуков возглавлял ВФВ с 1991 по 2004 год. С 2006 года он был почетным президентом федерации. В качестве тренера работал с юношескими и молодежными командами. Также господин Жуков являлся членом исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

Таисия Орлова