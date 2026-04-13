Краснодарская IT-компания предложила новые стандарты цифровой медицины на международной выставке в Кыргызстане

Решения для цифровизации здравоохранения показали на МедЭкспо Кыргызстан 2026.

Краснодарская IT-компания «МедРокет» представила на 20-й юбилейной международной выставке МедЭкспо в Бишкеке (Кыргызстан) комплексное решение для цифровизации и автоматизации работы частной клиники. «МедРокет» стал единственной компанией из Краснодарского края и одной из 16 российский организаций на выставке.

На МедЭкспо Кыргызстан участники продемонстрировали новейшие разработки в сфере медицинского оборудования, лабораторных исследований и цифровых решений. Открыл мероприятие министр здравоохранения Республики Кыргызстан Дамирбек Осмонов и представители дипломатических ведомств стран — участниц выставки.

Краснодарская компания представила проект медицинской информационной системы собственной разработки, портал онлайн-записи к врачам, сервис интеграции с клиниками и мобильное приложение для взаимодействия с клиниками и контроля за здоровьем семьи.

«Мы поддерживаем российские компании, предлагающие проекты для цифровизации такой важной сферы, как здравоохранение. IT-разработки ускоряют многие медицинские процессы, а обмен передовыми технологиями способствует внедрению современных решений в медицину, повышению качества и доступности медицинской помощи»,— подчеркнул Торговый представитель Российской Федерации в Кыргызской Республике Айнур Саманов.

За три дня выставку посетили порядка 4 тысяч гостей. Участие в форуме приняли более 90 компаний из 10 стран мира, в том числе из России, Китая, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи, Польши, Латвии и Пакистана.