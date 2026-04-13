Казань быстро взяла золото

Казанское «Динамо-Ак Барс» вернуло себе титул лучшего клуба российского женского волейбола. В финальной серии play-off ему хватило 3 матчей и 11 сетов, чтобы сломить сопротивление подмосковного «Заречье-Одинцово» (3:1, 3:1, 3:0). Под руководством сербского специалиста Зорана Терзича «Динамо-Ак Барс» второй раз за три года завоевало золотые медали, став уже восьмикратным чемпионом России.

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» после годичного перерыва вернули себе чемпионский титул

Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс» Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» после годичного перерыва вернули себе чемпионский титул

После того как в прошлом сезоне калининградский «Локомотив» увел чемпионский титул буквально из-под носа у казанского клуба, для него было делом принципа вернуться на вершину. Правда, если тогда «Динамо-Ак Барс» выиграло регулярный чемпионат за явным преимуществом, потерпев лишь одно поражение, то на этот раз ему неожиданно навязала борьбу «Уралочка», выдав серию из 15 побед подряд. Подопечные Зорана Терзича все-таки удержались на первом месте, опередив екатеринбурженок на три очка, и получили самый высокий номер посева в play-off.

На пути в финал все прошло штатно. Казанские динамовки сначала разобрались с «Тулицей» в двух матчах (2:0), а затем — с московскими одноклубницами в четырех (3:1). Главный вопрос был в том, с кем они встретятся в решающей серии сезона.

Прошлогодний чемпион «Локомотив» сдал свои полномочия еще в четвертьфинале, уступив «Заречью» (1:2). Казалось, что в финале будет «Уралочка», но она тоже не устояла перед подмосковным клубом (1:3), в итоге оставшись даже без бронзовых медалей, которые забрало столичное «Динамо». Так что на золото замахнулось «Заречье», удивившее многих еще в прошлом чемпионате, когда после многолетнего кризиса за один сезон совершило скачок с 11-го места на 3-е.

Завоевав бронзу, главный тренер одинцовских волейболисток Константин Ушаков, который также возглавляет женскую сборную России, сделал еще один шаг вперед. Команду явно усилила боснийская диагональная Елена Младенович, приехавшая по ходу чемпионата из Китая, а пришедшая из «Динамо-Ак Барс» Ангелина Сперскайте укрепила доигровку. Вместе со словенской связующей Эвой Павлович-Мори, блокирующей Юлией Бровкиной и доигровщицей Ольгой Бирюковой у «Заречья» сложилась очень интересная стартовая шестерка. Однако в финале подопечным Ушакова так и не удалось показать свой лучший волейбол. Соперник не позволил.

Прежде всего динамовки сразу прихватили Младенович, которая в первом матче наскребла лишь одно очко. На достойном уровне боснийка провела только вторую игру, набрав 16 баллов, а в третьей ее результативность снова упала практически до нуля. Без основного диагонального «Заречью», конечно, трудно было рассчитывать на успех, да и в целом эффективность атак не поднималась у подмосковного клуба выше 36%. Слабо выглядела в этом компоненте и Сперскайте.

А вот главные забойщицы «Динамо-Ак Барс» Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес ниже своего уровня не опускались. Доминиканки действовали и результативно, и стабильно, без спадов. Отдельно Терзич отметил и 19-летнюю доигровщицу Камиллу Реброву, которая, помимо того, что держала прием, еще и забивала немало. Хороша была в финале и связующая Полина Матвеева, тоже, кстати, принесшая довольно много очков для игрока своего амплуа. А когда, например, возникли проблемы у опытной центральной Ирины Королевой, ей нашлась эффективная замена в лице Елизаветы Карполь.

Вообще по таким краеугольным показателям, как атака, подача, блок, динамовки превосходили «Заречье» и закономерно победили.

Разве что в стартовом матче волейболистки из Одинцово имели шансы довести дело до тай-брейка, а так они завершили в свою пользу только две партии. Не помогли им и родные стены. В третьем сете заключительной встречи хозяйки отчаянно сражались за выживание, но все равно капитулировали — 27:29. В отличие от прошлого сезона, когда, уверенно взяв два домашних матча, затем «Динамо-Ак Барс» отдало финальную серию «Локомотиву» — 2:3, сейчас команда Терзича даже не дала своему оппоненту головы поднять, выиграв 3:0.

Александр Ильин