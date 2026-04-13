Суд приговорил экс-замглавы таможенного управления по СЗФО к 10 годам колонии

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно признал бывшего заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления Максима Мамчура виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.

Петроградский районный суд заочно признал бывшего заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления Максима Мамчура виновным

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как установило следствие, на посту в таможенной системе Мамчур договорился с генеральным директором ООО «Таллер» о незаконном вознаграждении. В обмен предприниматель рассчитывал избежать административных санкций и иных негативных последствий для бизнеса.

Общий размер взятки составил 20 млн рублей: половина суммы была передана наличными в период с ноября по декабрь 2018 года, оставшиеся средства поступили на счет компании. Взамен таможенные органы не проводили проверки в отношении организации.

Суд также лишил Мамчура права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. Кроме того, 20 млн рублей, полученные в качестве взятки, обращены в доход государства. Сам фигурант в процессе не участвовал, приговор вынесен заочно, пишет 47news.

Матвей Николаев