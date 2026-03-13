До 320 млн рублей потратят на ремонт 10 км дороги в Орловской области

В Орловской области ищут подрядчика для ремонта почти 10-километрового участка (км 21+540 — км 31+400) автодороги общего пользования регионального значения Дросково — Колпна на территории Колпнянского района. Начальная цена контракта составляет 320,3 млн руб. Работы разделены на три этапа, планируемый срок окончания — до 31 августа 2026 года. Информация была опубликована на портале госзакупок 13 марта.

Работы профинансируют из областного бюджета. Контрактом предусмотрен аванс в 30%. Срок гарантии качества составит от 1 до 8 лет в зависимости от вида работ, максимальный — на верхний слой покрытия.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 1 апреля. Итоги аукциона подведут 2 апреля.

Ранее в Орловской области был объявлен конкурс по определению подрядчика для капитального ремонта автомобильной дороги «Южный подъезд к городу Мценск». Начальная цена контракта составляет 646 млн руб. Как сообщал «Ъ-Черноземье», подведение итогов конкурса запланировано на 23 марта.

Денис Данилов