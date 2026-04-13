В Ленобласти рухнул аварийный пешеходный мост

В городе Волхов Ленинградской области рухнул аварийный пешеходный «Старый мост», построенный в 1963 году. Его не использовали для автотранспорта с 1996 года, сообщили в администрации региона.

Переправу признали аварийной три года назад, ее готовили к демонтажу, рассказал глава администрации Волховского муниципального района Ленобласти Александр Сафонов. Он добавил, что власти подавали заявку на выделение средств для того, чтобы разобрать мост.

Проход по «Старому мосту» был запрещен. В момент обрушения на нем никого не было, жертв нет.

В данный момент переправу оцепили. Специалисты оценивают состояние конструкций и ускоренными темпами готовятся к демонтажу.

