Всем на одного

Министерство спорта РФ начало имплементацию одной из самых обсуждаемых идей своего руководителя Михаила Дегтярева — об ужесточении лимита на легионеров. Правда, в следующем сезоне оно будет почти символическим: в клубной заявке вместо 13 иностранцев — 12, на поле — 7 вместо 8. Фактически все команды РПЛ к этой мере готовы. Гораздо тяжелее им придется через два года. К этому времени лимит претерпит по-настоящему серьезное сокращение — до формулы «5+10».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа «О внесении изменений в ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта "футбол"». Они вступают в силу со следующего сезона, то есть уже ближайшим летом. Речь идет об одной из самых обсуждаемых инициатив главы ведомства Михаила Дегтярева, анонсированной им в прошлом году. Эта инициатива — ужесточение лимита на легионеров в отечественном футболе, прежде всего в его высшем дивизионе — Российской премьер-лиге (РПЛ). Она вызвала бурные дискуссии в футбольном сообществе, расколов его на две примерно равные половины.

Одна соглашалась с господином Дегтяревым в том, что «мягкий» лимит мешает получать практику российским игрокам, а также наносит отрасли экономический ущерб. Сам Михаил Дегтярев указывал, что в рамках летнего трансферного окна 2025 года клубы РПЛ потратили на приобретение иностранцев около 13 млрд руб., им же досталось 70% зарплат и бонусов, выплачиваемых командами лиги, притом что те «прямо или косвенно», следует из данных Минспорта, на «70–80%» зависят от государственного финансирования, а в международных соревнованиях, требующих максимального усиления, сейчас не выступают из-за санкций. Другая половина настаивала, что развитие молодых российских спортсменов возможно лишь в условиях жесткой конкуренции, в том числе с зарубежными игроками, а присутствие легионеров в чемпионате страны поднимает его уровень.

Проект приказа, который, как обещал Михаил Дегтярев, «будет подписан в ближайшее время», означает начало имплементации плана.

«У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров»,— говорится в комментарии господина Дегтярева, посвященном ему.

Между тем документ предусматривает, по сути, лишь косметические изменения. Он требует минимального сокращения легионеров (под это понятие подпадают все игроки, не имеющие права выступать за сборную России, за исключением тех, что представляют страны ЕАЭС — Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению). Планка по их максимальному количеству в клубной заявке опускается с 13 до 12 человек, на поле одновременно смогут находиться не 8, а 7 игроков.

На самом деле с выполнением этого условия у клубов РПЛ, скорее всего, никаких проблем не будет.

В настоящий момент, если исходить из официальной информации сайта лиги, ни один из 16 не выбрал без остатка пока еще действующую квоту по легионерам в заявке. Вплотную к ней подобрались лишь три команды: действующий чемпион «Краснодар», «Спартак» и «Рубин». У каждого в заявке дюжина легионеров (см. справку).

При этом важных, таких, без чьей помощи клубы никак обойтись не могут, среди фигурирующих в заявках не так много. Команд, в которых тех, кто провел в текущем чемпионате половину — 12 — или больше из состоявшихся матчей, выйдя в стартовом составе, свыше семи, просто нет. В основном цифры куда более скромные.

Легионеры клубов РПЛ Клуб Легионеры в заявке Легионеры, сыгравшие в стартовом составе больше чем в половине матчей чемпионата «Краснодар» 12 7 «Спартак» 12 7 «Рубин» 12 6 «Оренбург» 11 4 ЦСКА 10 3 «Балтика» 10 3 «Динамо» (М) 10 5 «Акрон» 9 3 «Ахмат» 9 7 «Динамо» (Мх) 9 4 «Крылья Советов» 9 3 «Зенит» 8 7 «Пари Нижний Новгород» 7 2 «Ростов» 6 3 «Сочи» 6 3 «Локомотив» 4 2

Отсутствие сложностей с адаптацией к будущему лимиту иллюстрирует и прошедший в минувшие выходные 24-й тур первенства. Только одна команда выпала за пределы лимита, указанного в проекте. Это «Краснодар». В его стартовом составе в ключевом матче на выезде против «Зенита» 12 апреля (в нем краснодарцы отстояли лидерство в турнире, сыграв с преследователем вничью — 1:1) было восемь легионеров.

Правда, в Минспорте напомнили “Ъ”, что план ведомства предполагает «поэтапное» ужесточение лимита, а его конечная цель — это выученная, кажется, наизусть российскими футбольными функционерами и тренерами формула «10+5», с десятью иностранцами в заявке и пятью одновременно на поле. Она будет введена в действие в 2028 году. И вот чтобы соответствовать ей, некоторым клубам придется активно корректировать составы.

Алексей Доспехов