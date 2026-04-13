В Некоузском округе в пожаре погиб владелец дома

В деревне Плишкино Некоузского округа при пожаре погиб 68-летний владелец частного дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Дом загорелся в 12:38 11 апреля. Как предварительно установили дознаватели, причиной стала неисправность печного оборудования. На месте работали 13 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Ликвидация возгорания была объявлена в 15:45.

«Огнем уничтожены дом на площади 48 квадратных метров, дворовая пристройка на 36 квадратах, а также пристроенная веранда на 6 квадратных метрах»,— рассказали в ведомстве.

Алла Чижова