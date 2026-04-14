Рейтинг ATP
1 (2). Янник Синнер (Италия) — 13 350 баллов. 2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 240. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5555. 4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4710. 5 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4100. 6 (8). Бен Шелтон (США) — 3900. 7 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 3895. 8 (9). Тейлор Фриц (США) — 3870. 9 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 3625. 10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 3560. 11 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 3445. 12 (12). Каспер Рууд (Норвегия) — 2625. 13 (13). Иржи Легечка (Чехия) — 2540. 14 (14). Карен Хачанов — 2410. 15 (15). Андрей Рублев (оба — Россия) — 2350. 16 (16). Флавио Коболли (Италия) — 2320. 17 (23). Валентен Вашро (Монако) — 2168. 18 (18) Томми Пол (США) — 2065. 19 (19). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2020. 20 (20). Фрэнсис Тиафо (США) — 1965.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 025 очков. 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8108. 3 (3). Кори Гауфф (США) — 7278. 4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 7263. 5 (5). Джессика Пегула — 6243. 6 (6). Аманда Анисимова (обе — США) — 5995. 7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3965. 8 (8). Джасмин Паолини (Италия) — 3907. 9 (10). Мирра Андреева (Россия) — 3611. 10 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3531. 11 (11). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3090. 12 (12). Каролина Мухова (Чехия) — 2993. 13 (13). Екатерина Александрова (Россия) — 2886. 14 (14). Линда Носкова (Чехия) — 2801. 15 (15). Наоми Осака (Япония) — 2324. 16 (16). Ива Йович — 2270. 17 (17). Мэдисон Кис (обе — США) — 2161. 18 (18). Клара Таусон (Дания) — 2040. 19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2001. 20 (20). Элизе Мертенс (Бельгия) — 1906. 21 (21). Людмила Самсонова — 1845… 23 (22). Анна Калинская — 1813… 62 (60). Вероника Кудерметова — 1023… 75 (73). Оксана Селехметьева — 898. 76 (65). Анастасия Захарова — 894…91 (90). Анна Блинкова (все — Россия) — 819.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.