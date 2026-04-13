Roblox вводит защищенные учетные записи для детей и подростков

Популярная игровая онлайн-платформа Roblox объявила о введении новых аккаунтов для детей и подростков — Roblox Kids для пользователей от пяти до восьми лет и Roblox Select для пользователей от девяти до пятнадцати лет. Новая система будет запущена в начале июня. Компания отмечает, что обновление объединит в единую систему проверку возраста, настройки по умолчанию для аккаунтов, рейтинги контента, постоянную модерацию и расширенный родительский контроль.

Roblox Kids имеет упрощенный интерфейс, не содержит инструментов для общения и предоставляет доступ только к ограниченному набору игр. Roblox Select позволяет ограниченное общение в чате и имеет более широкую, но все еще ограниченную библиотеку контента.

В Roblox уже сейчас требуется проверка возраста пользователей перед использованием функций чата. Это позволяет разделить людей на возрастные группы, ограничивающие общение между детьми, подростками и взрослыми. Компания заявляет, что новые меры принимаются для снижения риска домогательства и мошенничества по отношению к детям и подросткам. Пользователи, не прошедшие проверку возраста, будут автоматически привязаны к аккаунтам Roblox Kids с ограниченным доступом к играм и лишены возможности общаться в чатах.

Евгений Хвостик