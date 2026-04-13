В Петербурге произошел пожар в историческом здании на Невском проспекте

В Санкт-Петербурге произошел пожар в историческом здании на Невском проспекте, сообщили в пресс-службе городского главка МЧС. По данным ведомства, огонь охватил около 100 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Возгорание произошло на чердаке шестиэтажного жилого дома по адресу: Невский проспект, 65. По этому адресу находится «Дом Рюль» — бывший доходный дом банкира Генриха Блокка. Информации о пострадавших не поступало. В 15:12 пожару присвоили повышенный уровень сложности — ранг 1-БИС. В ликвидации возгорания участвовали четыре единицы техники и 19 пожарных.

Корреспондент петербургского издания «Фонтанка» сообщал, что к 16:00 на место происшествия прибыли уже как минимум шесть пожарных машин, а также сотрудники полиции и «ПетербургГаза». По его сообщениям, дыма не видно. Медицинских работников на место пожара не вызывали.