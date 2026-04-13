Александр Тернющенко назначен коммерческим директором DOGMA

Фото: пресс-служба ГК Догма

Главными стратегическими задачами нового коммерческого директора станут выходы в новые регионы присутствия, формирование дополнительных каналов продаж, повышение маржинальности и внедрение ИИ-агентов в систему продаж, а также финансовый инжиниринг форм оплат.

Александр Тернющенко присоединился к компании DOGMA в 2025 году в должности директора департамента продаж. Под его руководством внедрены передовые инструменты и повышена маржинальность продаж, запущены новые ипотечные программы, более чем на 50% увеличена выручка, создано управление развития поддержки продаж, в том числе «полевая» поддержка и лин-лаборатория по созданию и доработке инструментов продаж.

До прихода в DOGMA больше 10 лет руководил продажами и занимался консалтинговым сопровождением более 20 крупных девелоперских проектов в регионах, включая запуск процессов клиентского сервиса и организацию продающих колл-центров, внедрение CRM-систем.

В Краснодарском крае ГК DOGMA реализует ряд масштабных проектов — микрорайоны «Самолет», «Парк Победы», «Догма парк», «Рекорд», «РИДЗ», «ГРЕЙД» в Краснодаре, а также «Порто-Ново» в Новороссийске. Они предусматривают строительство современного жилья вместе с социальной инфраструктурой — школами, детскими садами, общественными пространствами и коммерческими объектами, формируя комфортную городскую среду и способствуя развитию территорий региона.

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2,2 млн кв. м. Еще 2,6 млн кв. м жилья — на стадии возведения. DOGMA входит в ТОП-3 по объемам текущего строительства в России и является лидером по строительству жилья в проектах КРТ (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сданы точно в срок 117 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 12 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.



Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ПАРК 21».С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф erid: F7NfYUJCUneTVwb4EMBmЗастройщик: ООО «СЗ ДОГМА-РЕКОРД».С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф erid: F7NfYUJCUneTVwb4EMGBЗастройщик: ООО «СЗ «КСАР».С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф erid: F7NfYUJCUneTVwb4EMLUЗастройщик: ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф erid: F7NfYUJCUneTVwb4EMLVЗастройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ВОДА».С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф erid: F7NfYUJCUneTVwb4EMLWЗастройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ВОСТОК».С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф erid: F7NfYUJCUneTVwb4Egtt

https://1dogma.ru/