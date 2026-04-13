Однофамильцев заподозрили в дроблении бизнеса

Налоговая усилила контроль за дроблением бизнеса и действует превентивно. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на юристов. Раньше служба рассылала уведомления об уже состоявшихся нарушениях, а теперь анализирует риски отклонений. По словам экспертов, иногда претензии получают предприниматели, которые не успели даже запустить дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Признаки дробления ищет специальная система. Учитываются родственные связи между бизнесменами, одинаковый вид деятельности, единый бренд и общие ресурсы. Под подозрением в первую очередь попал малый бизнес. Однако алгоритмы порой работают слишком широко, говорит руководитель налоговой практики юридической фирмы «АНП Зенит» Екатерина Филонова:

«Человек практически не смотрит эти автоматизированные требования и уведомления от налогового органа. Часто получается, что претензия абсолютно необоснованная: в уведомлении указываются однофамильцы, а система по каким-то критериям считает это взаимозависимостью. То есть показатели, по которым машина выбирает "счастливчиков" для направления претензий, неизвестны. Чаще всего есть несколько взаимозависимых лиц: ИП и ООО с одинаковыми ОКВЭД, которые применяют упрощенные режимы налогообложения.

После получения такого уведомления предприниматель должен уточнить свои налоговые обязательства. Если речь о привлечении специалистов, им дают один-два дня на подготовку документов. У обычного бухгалтера или предпринимателя, который с этим не сталкивался, это может занять очень много времени. Но налоговые органы обычно ждут. Чаще всего весь административный персонал отвлекается от текущей работы, и иногда претензии вызывают страх, но на самом деле их бояться не нужно.

В первую очередь необходимо прийти в налоговые органы, объяснить свою позицию, подготовить документы. Если игнорировать уведомления ФНС, налоговая может посчитать, что вы скрываетесь и у вас действительно есть дробление. Тогда органы предпримут дальнейшие действия, которые обернутся налоговой проверкой».

Кроме того, ФНС обращает внимание на риски подмены трудовых отношений: когда сотрудника просят оформить ИП, чтобы сэкономить на НДФЛ. По словам экспертов, контроль регулятора усилился на фоне изменения налоговых условий с этого года. Однако сами предприниматели такого не ожидали, отмечает партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова:

«Налоговый орган старается упразднить любой риск до того, как он превратится в серьезную историю. Но в 2026 году требования к налогоплательщикам стали прилетать практически веерно. По многим регионам они написаны под копирку и чуть ли не роботом. В отдельных местах система все еще работает одновременно с другими органами: например, СК может направить идентичный запрос с похожим текстом.

Предпринимателям задают вопросы, почему они работали с ИП, не является ли это дроблением или попыткой нелегальной занятости. Я, честно говоря, даже не представляю, успевает ли налоговая обрабатывать все эти ответы, ведь они могут занимать пять листов. Люди действительно были не готовы к массовой рассылке. К тому же все это происходит в начале года, когда налогоплательщики еще не привыкли к изменившейся нагрузке. А требования тем временем приходят бизнесменам в разные города России: Новосибирск, Томск, Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург».

По словам главы ФНС Даниила Егорова, за декабрь 2026 года в стране появилось 140 тыс. новых индивидуальных предпринимателей. Около 20 тыс. из них регулятор считает подозрительными.

Ульяна Горелова