Нижегородский парк «Швейцария» в 2025 году заработал 29% своего бюджета

Доходы и расходы муниципального учреждения «Парк Швейцария» в 2025 году составили 428,9 и 125,9 млн руб. соответственно, рассказал директор парка Олег Шувалов на заседании комиссии гордумы Нижнего Новгорода по экономике. Таким образом, парк за год заработал 29% своих расходов, остальные 303 млн руб. составила субсидия муниципального бюджета.

Руководитель учреждения отметил, что собственные доходы парка по сравнению с 2024 годом выросли на 15%. Эти доходы также включают гранты. Например, 15,6 млн руб. парк получил на фестиваль «Осень в Швейцарии».

На расходы в 2025 году учреждение потратило 448,6 млн руб. Превышение суммы расходов над доходами Олег Шувалов пояснил тратами за счет внебюджетных остатков прошлых лет. Включая их, парк потратил 145,6 млн руб. заработанных средств, это 32,5% в общей доле расходов против 21% в 2024 году.

На 2026 год из муниципального бюджета парку выделено 319,6 млн руб., план по собственным доходам — 86 млн руб. Председатель комиссии Сергей Пляскин спросил, почему муниципальные расходы увеличиваются по сравнению с прошлым годом, а собственные уменьшаются. Олег Шувалов назвал эту цифру «фундаментальной» и «пессимистичной», ниже которой опускаться нельзя. Он считает, что реальные доходы будут выше. Так, план по доходам на 2025 год составлял 75 млн руб.

Директор парка рассказал также, что есть тенденция по оттоку предпринимателей, но им находится замена. Кроме того, парк борется с «перекупами» коммерческих часов на спортивных площадках парка: есть те, кто массово скупает эти часы и потом продает через сервисы объявлений.

Также Олег Шувалов отметил, что по сравнению с первыми годами работы кратно уменьшились расходы на ликвидацию последствий вандализма.

Галина Шамберина