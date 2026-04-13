Мировые медиа обсуждают поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах. Его сторонники внутри страны призывают к переосмыслению ситуации, а наблюдатели из-за рубежа связывают итоги голосования с усталостью венгров от кумовства, авторитаризма и проблем в экономике. Поражение партии «Фидес» называют ударом по всем ультраправым националистическим движениям Европы.

Bloomberg (Нью-Йорк, США) Конец эры Орбана: для венгров вечеринка только начинается В конце концов больше всего удивляет не то, как сокрушительно проиграл Виктор Орбан, а то, как быстро венгерский премьер-министр признал окончание своего 16-летнего правления... Орбан гордился тем, что строит «нелиберальную демократию», такую, в которой он контролировал СМИ и перестраивал государственные институты в свою пользу. Он даже изменил конституцию и избирательные законы, чтобы сохранить власть. Но в итоге ничто из этого не имело значения: желание перемен оказалось непреодолимым.

Перезапуск

В последние полтора десятилетия наша страна занимала особое место в мировой политике. Пожалуй, впервые более чем за тысячелетнюю историю венгерской государственности в этот период она установила партнерства со всеми крупными державами, определяющими глобальную политику, и ни одна из них не стала нашим врагом. Похоже, что нам придется отказаться от этого привилегированного положения. Хотя, возможно, более правильно было бы сказать, что оно исчезнет само по себе, потому что новое правительство будет полностью проукраинским и проевропейским со всеми вытекающими последствиями… Брюссель будет реализовывать план по воплощению «имперской мечты», что в значительной мере ударит по кошелькам венгерских семей… Патриотическому движению необходимо обновление, нужно извлечь выводы. Ему явно необходимо готовиться к перезапуску. Что-то пошло не так, что-то, чего правое крыло не заметило в изменениях венгерского общества.

Der Spiegel (Гамбург, Германия) Европа вздыхает с облегчением, а правые приукрашивают результаты выборов Для европейских правых поражение Виктора Орбана на выборах — исторический провал, для ЕС — шанс: Брюссель надеется на прекращение венгерской политики обструкции (его решений.— “Ъ”). Но для эйфории пока слишком рано. Венгрия неоднократно блокировала деятельность ЕС, и все надеются, что с победой Мадьяра венгерская политика обструкции закончится. Это особенно касается ее политики в отношении Украины. Как скоро эта блокада закончится, неясно… Видно также, как искусно правые используют это поражение на выборах. Орбан теперь считается примером того, что крайне правые движения в Европе, приходя к власти, необязательно ведут к упразднению демократии… Какие уроки извлекут из этого союзники Орбана? Возможно, что им нужно еще быстрее и жестче недемократическими методами укреплять свою власть. Но пока они потеряли свою самую заметную фигуру в Европе.

Politico.eu (Брюссель, Бельгия) Орбан утратил популистское чутье Избиратели были недовольны и все больше уставали от него (Виктора Орбана.— “Ъ”) и его партии «Фидес», которую они ассоциировали с кумовством и коррупцией, ведущими к краху экономики. Но у Орбана не было свежих ответов на меняющиеся настроения населения. Он упорно придерживался стратегии, которую использовал на предыдущих выборах: он изображал себя единственным человеком, способным защитить венгерские интересы, и выдумывал внешние угрозы… Но геополитическое запугивание больше не работало. Это были выборы про хлеб насущный… Великий популист утратил свою связь с народом и не смог понять, что его подрывают те же самые провалы, которые ослабляют авторитарных лидеров по всему миру: безудержная коррупция и кумовство, клептократический правящий класс и ухудшающаяся инфраструктура.

Выборы в Венгрии: «праздник демократии» с уходом Виктора Орбана

Орбан побеждал с огромным большинством на всех четырех выборах в период с 2010 по 2022 год. Он стал кумиром для националистических политиков по всей Европе, борясь с миграцией и наложив вето на поддержку Европейским cоюзом Украины. Он также стал оплотом движения MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой».— “Ъ”) в Европе для президента Трампа, который открыто агитировал за него… Но премьер-министра погубили жалобы на недофинансированные больницы и плохие дороги, а также раскрытие сомнительных сделок правительства с участием его друзей и семьи… Политическая карьера Орбана началась в 1989 году, когда в конце холодной войны он призвал к выводу российских войск из Венгрии. Но на этой неделе во время митингов протестующие кричали ему «Русские вон!».

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Николай Зубов