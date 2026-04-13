В отношении водителя, устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге, возбудили дело

В отношении Дмитрия Горенских, который 11 апреля спровоцировал смертельное ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Напомним, ДТП произошло 11 апреля. Дмитрий Горенских, находясь за рулем автомобиля Lexus, на высокой скорости столкнулся с автомобилем Toyota, после чего его автомобиль отбросило на встречную полосу и он врезался в BMW. В результате ДТП погибла 30-летняя женщина-водитель BMW, а ее полуторагодовалый сын был госпитализирован в тяжелом состоянии и впал в кому.

«Сейчас следователи полиции работают с подозреваемым. Сразу после задержания при допросе он вел себя крайне агрессивно и вызывающе. Завтра, 14 апреля, подозреваемый будет доставлен в Верх-Исетский суд для избрания в отношении него меры пресечения. Представители МВД будут ходатайствовать о заключении его под арест и содержании под стражей на период следственных действий»,— сообщил полковник Горелых. Он добавил, что фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Отдельно Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил Дмитрию Горенских пять суток административного ареста за неуплату штрафов. Сейчас он помещен в спецприемник.

Полина Бабинцева