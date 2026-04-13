ОПЕК+ сократила добычу в марте до 29,76 млн б/с

Страны ОПЕК+ в марте снизили добычу нефти к февралю на 7,59 млн б/с — до 29,76 млн б/с, отстав от согласованных показателей почти на 7,5 млн б/с. Такие данные приведены в ежемесячном отчете ОПЕК.

Участники сделки из числа стран ОПЕК уменьшили добычу на 7,77 млн б/с — до 15,49 млн б/с. Основное снижение пришлось на государства Персидского залива: ограничения связаны с закрытием Ормузского пролива после атак США и Израиля по Ирану и ответных ударов Тегерана.

Саудовская Аравия сократила добычу на 2,3 млн б/с — до 7,8 млн б/с, Ирак — на 2,6 млн б/с, до 1,6 млн б/с, Кувейт — на 1,37 млн б/с, до 1,2 млн б/с, ОАЭ — на 1,5 млн б/с, до 1,9 млн б/с. Иран, не участвующий в соглашении, снизил добычу на 180 тыс. б/с — до 3,06 млн б/с, тогда как Венесуэла увеличила показатель на 80 тыс. б/с — до 990 тыс. б/с.

Страны вне ОПЕК в рамках сделки нарастили добычу на 176 тыс. б/с главным образом за счет Казахстана, где показатель вырос на 250 тыс. б/с — до 1,7 млн б/с, что выше квоты на 780 тыс. б/с. Россия прибавила 3 тыс. б/с — до 9,17 млн б/с, оставаясь ниже разрешенного уровня на 407 тыс. б/с. Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году сохранен на уровне 1,38 млн б/с, ожидаемый объем — 106,53 млн б/с.

Восемь стран ОПЕК+ увеличили предельный уровень добычи нефти на май на 206 тыс. б/с, при этом квота для России выросла на 62 тыс. б/с. Схожее решение участники соглашения приняли месяцем ранее. Более значительное расширение квот могло привести к избытку нефти на рынке после завершения ближневосточного конфликта. Для России возможности наращивания добычи напрямую связаны со стабильностью экспортных поставок.

