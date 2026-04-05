Сырье зажато в проливе

Восемь стран ОПЕК+ повысили максимальный уровень нефтедобычи на май на 206 тыс. баррелей в сутки (б/c), квота для РФ увеличена на 62 тыс. б/с. Аналогичное повышение было согласовано членами организации месяцем ранее. Сложности прохода через Ормузский пролив не позволяют части участников увеличить предложение в моменте, и более резкое повышение квоты могло вызвать профицит на рынке после окончания конфликта. Для РФ потенциал повышения добычи зависит от стабильности экспорта.

Восемь стран ОПЕК+ повысили предельную квоту на добычу нефти в мае на 206 тыс. б/c, сообщила организация по итогам встречи 5 апреля. Это соответствует апрельскому повышению. Как и месяцем ранее, квоты России и Саудовской Аравии увеличены на 62 тыс. б/с для каждой. Для РФ предельный уровень нефтедобычи на май установлен в 9,69 млн б/с, для Саудовской Аравии — в 10,22 млн б/с. Квоты Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана также повышены в том же размере, как и на апрель.

В ОПЕК+ отметили, что продолжат оценивать рыночные условия, указав на важность осторожного подхода к изменению квот. При этом в альянсе добавили, что обеспокоены нападениями на энергетическую инфраструктуру, отметив, что восстановление поврежденных объектов будет дорогостоящим и длительным процессом. Любые действия, подрывающие безопасность энергоснабжения, будь то атаки на инфраструктуру или нарушение международной морской логистики, повышают волатильность рынка, говорится в заявлении ОПЕК+. Следующая встреча альянса состоится 3 мая 2026 года.

Александр Новак, вице-премьер, 5 апреля, в интервью «Вестям»: «Сегодня рынок (нефти.— “Ъ”), понятно, не сбалансирован. Это очень сильно в том числе влияет на спрос».

В ОПЕК+ сохранили темп увеличения квот в условиях перебоев с поставками нефти из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. По данным Kpler, за первые три недели военных действий предложение сырья сократилось более чем на 130 млн баррелей. К концу марта совокупные потери могут превысить 250 млн баррелей, а концу апреля — 600 млн баррелей, если поставки не возобновятся.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин отмечает, что ведущие страны—производители нефти на Ближнем Востоке не могут обеспечить резкий рост предложения «здесь и сейчас». Поэтому, по его словам, страны ОПЕК+ приняли «промежуточное» решение: увеличить квоты на реалистичную для рынка величину, которую можно будет обеспечить в случае улучшения ситуации с судоходством в Ормузском проливе. Это означает сохранение статус-кво для рынка: цена Brent по-прежнему будет балансировать вблизи отметки $110 за баррель. А после завершения острой стадии конфликта страны альянса смогут нарастить предложение, не выходя за рамки квот, продолжает господин Терешкин.

Старший аналитик по нефтегазовому сектору «Эйлер» Андрей Полищук говорит, что более радикальные шаги могли бы привести к профициту после нормализации ситуации в Ормузском проливе. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков добавляет, что решение ОПЕК+ увеличить квоты в условиях, когда многие страны Персидского залива не могут воспользоваться ими в полной мере, говорит о стремлении альянса продемонстрировать контроль над ситуацией. Но, по его словам, чем дольше продолжается конфликт, тем больше повреждений получает нефтяная инфраструктура региона и возникает вопрос, сколько сырья реально смогут экспортировать страны после открытия Ормузского пролива.

Россия, по оценкам ОПЕК, в феврале добывала 9,18 млн б/с — примерно на 400 тыс. б/с меньше установленной на тот месяц квоты.

Тем не менее руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин считает, что перспективы увеличения добычи хорошие из-за роста цен на нефть с февраля и в случае подтверждения, что ущерб недавних атак на порты Ленинградской области был незначительным. «Рост добычи поможет привлечь дополнительные доходы как компаниям, так и Минфину. Однако многое будет зависеть от бесперебойности отгрузок нефти в ключевых экспортных портах»,— отмечает Сергей Терешкин.

По данным S&P Global Commodities at Sea, в последнюю неделю марта Россия сократила морской экспорт нефти из Усть-Луги в 4,5 раза, до 105 тыс. б/с, из Приморска — на треть, до 730 тыс. б/с. По итогам месяца общие отгрузки снизились менее чем на 1% к февралю, до 3,46 млн б/с.

Ольга Озембловская, Анатолий Костырев