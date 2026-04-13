Мюзикл о медвежонке Паддингтоне победил в семи номинациях премии Лоуренса Оливье

Мюзикл по мотивам популярных книг и фильмов о медвежонке Паддингтоне стал безоговорочным лидером британской театральной премии Лоуренса Оливье (Laurence Olivier Awards). Он победил в семи основных номинациях, сообщает BBC.

Постановка «Паддингтон: Мюзикл», песни для которой писал Том Флетчер из группы McFly, была признана лучшим новым мюзиклом, взяла призы за лучшую режиссуру, костюмы, декорации, а также удостоилась трех актерских наград.

Премию за лучшую мужскую роль разделили между собой Джеймс Хамид, который озвучивает медведя и управляет его мимикой за кулисами, и Арти Шах, воплощающая образ Паддингтона на сцене. Награды также получили актеры второго плана: Виктория Хэмилтон-Барритт и Том Эдден.

Юбилейная, 50-я церемония вручения наград премии Лоренса Оливье прошла вчера в лондонском Альберт-холле.

Екатерина Наумова