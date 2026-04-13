В Челябинске бухгалтера отправили в колонию за хищение 5 млн рублей

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 50-летней местной жительнице, обвиняемой в мошенническом хищении 5 млн руб. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2020-2023 годах челябинка, работая бухгалтером ООО «Графит сервис», корректировала суммы выплат за счет начислений премий и заработной платы. Их она перечисляла на свой расчетный счет. Директор и главный бухгалтер, доверяя сотруднице, проверку выписок по операциям не осуществляли.

Бухгалтер признала вину в содеянном и возместила ущерб в размере 10 тыс. руб.

