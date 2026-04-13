Серебряный призер ОИ-2026 японский фигурист Кагияма пропустит следующий сезон

Японский фигурист Юма Кагияма возьмет перерыв в соревнованиях и пропустит следующий сезон. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я решил отдохнуть от соревнований в следующем сезоне. Хочу использовать это время, чтобы заново осмыслить, что делает фигурное катание таким особенным, принять новые вызовы и задуматься о себе, заглядывая в будущее»,— заявил фигурист. Он отметил, что будет принимать участие в ледовых шоу.

Юме Кагияме 22 года. В завершившемся сезоне он завоевал две серебряные медали Олимпийских игр — в командном и личном турнирах. Также японец занял второе место на чемпионате мира и в финале Гран-при.

Таисия Орлова