Президент Индонезии прибыл в Россию с рабочим визитом

Президент Индонезии Прабово Субианто прилетел в Москву с официальным визитом, передает корреспондент «РИА Новости». Сегодня господин Субианто встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент Индонезии Прабово Субианто и президент России Владимир Путин (справа)

Главы двух государств обсудят углубление российско-индонезийского партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы, анонсировали в пресс-службе Кремля. Подготовку ко встрече начали на прошлой неделе.

Прабово Субианто приезжал в Россию в декабре 2025 года. Тогда же он встречался с президентом Владимиром Путиным.