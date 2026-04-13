Вице-губернатор Самарской области будет баллотироваться в Госдуму

Вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов покидает свой пост. Об этом сообщил во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев, отметив, что чиновник продолжит работу на благо региона. По данным «Ъ», чиновник будет баллотироваться в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В декабре прошлого года политик не отрицал возможности участия в выборах в Госдуму в 2026 году по Самарскому одномандатному округу №159 от «Единой России», но для этого было необходимо пройти определенные процедуры. Чиновник также тогда добавил «Ъ», что «его политический опыт практически и начинался с отстаивания интересов жителей, но в рамках города Самары». Самарский одномандатный округ №159 ранее имел №158, от него избирался Александр Хинштейн, с 5 декабря 2024 года руководящий Курской областью.

Александр Фетисов родился 5 марта 1967 года в Куйбышеве. В 1988 году с отличием и золотой медалью окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. В 2003 году завершил обучение на факультете юриспруденции в Санкт-Петербургском университете МВД России. С 2001 по 2004 год работал заместителем председателя правления «Земского банка». С 2004 по 2007 год — председатель совета директоров ЗАО «Самарская шоколадная компания». С 2010 по 2015 год Александр Фетисов занимал пост председателя Самарской городской думы. С 2015 года занимает различные посты в правительстве региона.

Андрей Сазонов