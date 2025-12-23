Александр Фетисов может выдвинуться на выборы в Госдуму РФ от «Единой России»

Врио заместителя губернатора Самарской области Александр Фетисов может пойти на выборы в Госдуму в 2026 году по Самарскому одномандатному округу от «Единой России». Данную информацию чиновник подтвердил «Ъ», добавив, что это лишь «размышления и перспективы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Александр Фетисов отметил, что для этого необходимо пройти определенные процедуры. Чиновник также добавил «Ъ», что «его политический опыт практически и начинался с отстаивания интересов жителей, но в рамках города Самары».

Александр Фетисов родился 5 марта 1967 года в Куйбышеве. В 1988 году с отличием и золотой медалью окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. В 2003 году завершил обучение на факультете юриспруденции в Санкт-Петербургском университете МВД России. С 2001 по 2004 годы работал заместителем председателя правления «Земского банка». С 2004 по 2007 годы — председатель совета директоров ЗАО «Самарская шоколадная компания». С 2010 по 2015 год Александр Фетисов занимал пост председателя Самарской городской думы. С 2015 года занимает различные посты в правительстве региона.

Андрей Сазонов