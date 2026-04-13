Война хуже вируса

Экономисты ООН подсчитали, что из-за войны в Иране более 32 млн человек по всему миру окажутся за чертой бедности. Одним из решений этой проблемы эксперты считают правительственные меры по оказанию помощи наиболее пострадавшим слоям населения, как это было в ходе пандемии COVID-19. Впрочем, сейчас далеко не все развивающиеся страны могут располагать необходимыми ресурсами или рационально использовать субсидии.

Разбор завалов в Тегеране

Фото: Francisco Seco / AP Разбор завалов в Тегеране

Эксперты Программы развития ООН (UNDP) опубликовали доклад, в котором подсчитали экономические последствия иранской войны.

«Продолжающаяся военная эскалация на Ближнем Востоке ставит под угрозу обнищания десятки миллионов людей в 162 странах мира,— говорится в докладе.— Последствия в основном касаются стран, непосредственно затронутых конфликтом, а также зависящих от импорта энергоносителей. Тем не менее результаты исследования указывают на значительный долгосрочный ущерб и для стран, находящихся далеко от зоны боевых действий».

По оценкам UNDP, только в арабских странах региона, охваченного военными действиями, ВВП сократится примерно на 3,7–6%, что эквивалентно потерям примерно $120–194 млрд. «На шестой неделе (после начала конфликта.— “Ъ”), несмотря на временное прекращение огня, последствия переходят из острой в длительную фазу,— отмечается в докладе.— И чем дольше длится эта фаза, тем выше риск того, что все больше людей окажутся за чертой бедности». UNDP традиционно рассматривает несколько сценариев развития — от наиболее до наименее благоприятного в зависимости от того, насколько может сократиться ВВП.

Даже если экономические потери от конфликта окажутся минимальными, количество человек ниже черты бедности во всем мире вырастет на 18,2 млн.

При среднем воздействии на ВВП бедных станет больше на 20,3 млн человек.

При неблагоприятном сценарии количество человек за чертой бедности вырастет во всем мире на 32,5 млн.

Эксперты UNDP отмечают, что наиболее уязвимы для экономических последствий все страны Персидского залива и страны Азии, а также государства Африки к югу от Сахары и малые островные развивающиеся государства. Для этих стран особенно болезненными стали рост цен на энергоносители и нехватка топлива, вызванная закрытием Ормузского пролива.

Говоря о возможных способах решения проблемы, эксперты ООН проводят аналогии с пандемией COVID-19.

«Мы извлекли уроки из COVID-19 и кризиса стоимости жизни 2022 года,— говорится в докладе.— Развитые экономики обладают фискальными и финансовыми средствами для смягчения последствий потрясений. Однако страны с более низким уровнем дохода зачастую таких средств не имеют. В отсутствие многосторонних действий они столкнутся с усилением последствий от замедления экономики».

UNDP предлагает следующие варианты для смягчения экономических последствий. По мнению экспертов, власти должны в первую очередь рассмотреть возможность прямых денежных выплат наиболее уязвимым домохозяйствам (прямые денежные выплаты от властей уже применялись в некоторых странах во время пандемии COVID-19, в других странах власти выступали против таких мер).

В зависимости от разных сценариев развития ситуации, для эффективности этой меры потребуется до $6 млрд в виде денежных выплат.

Другие рекомендации ООН включают временные и/или адресные субсидии или ваучеры на минимальные «пакеты потребления» электроэнергии или газа для приготовления пищи. При этом экономисты UNDP предостерегают от повсеместных энергетических субсидий, широко используемых в развивающихся странах. Такие меры, по их мнению, «непропорционально благоприятствуют более состоятельным домохозяйствам по сравнению с наиболее нуждающимися и являются финансово неустойчивыми в долгосрочной перспективе».

Евгений Хвостик