В ИК отправили экипаж ГАИ за погоню за подростками на питбайке под Новосибирском

В Новосибирской области вынесли приговор бывшим сотрудникам ГИБДД Александру Гусеву и Виталию Баранову. Их признали виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и дали по три года колонии общего режима, сообщила пресс-служба Мошковского райсуда. Обоих лишили офицерских званий.

По данным источника «Ъ-Сибирь», 3 июля 2024 года гаишники на патрульном Hyundai Solaris преследовали питбайк с двумя 13-летними школьницами. В материалах уголовного дела указывается, что полицейская машина якобы оттесняла питбайк к обочине. Мотоцикл наехал на вкопанное в землю колесо, опрокинулся и влетел в ЛЭП. Девочки получили травмы, а полицейские не оказали помощи и уехали.

По результатам служебной проверки Александра Гусева и Виталия Баранова уволили из органов по отрицательным мотивам. Экс-гаишники, считающие выдвинутые против них обвинения необоснованными, просили восстановить их на работе, но получили отказ. Материалы проверки были направлены в следственные органы, которые возбудили уголовное дело.

Александр Гусев получил известность после истории со стрельбой в мае 2021 года. Согласно версии следствия, гаишник с напарником дежурили на трассе Р-255. Они потребовали остановиться водителя Toyota, однако иномарка проехала мимо. Настигнуть Toyota удалось только в райцентре Мошково. В машине находились трое иностранцев, которые оказали сопротивление. На видеозаписи, приобщенной к делу, видно, как водитель Toyota, 19-летний Векил Абдуллаев, схватил Александра Гусева за форменную куртку. Тогда полицейский достал пистолет, передернул затвор и начал заламывать задержанному руки, чтобы уложить его на капот. В этот момент произошел выстрел — пуля попала молодому человеку в голову. Его госпитализировали в больницу, где он скончался. В отношении автоинспектора завели дело, но оно было закрыто.

