Расходы ЕС на топливо выросли на €22 млрд с начала конфликта на Ближнем Востоке

Расходы Евросоюза на импорт энергоресурсов выросли на €22 млрд за 44 дня конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

«Продолжающаяся блокада Ормузского пролива наносит огромный ущерб. Восстановление свободного судоходства имеет для нас первостепенное значение»,— сказала глава ЕК (цитата по Reuters). Она отметила, что при росте расходов физический объем импорта «не увеличился ни на одну молекулу».

Урсула фон дер Ляйен пообещала, что на следующей неделе ЕК предложит экстренные меры из-за ситуации на Ближнем Востоке. В частности, Еврокомиссия выступит с инициативой использовать нефтяные резервы, чтобы снизить цены.

Проблемы с перевозками нефти и СПГ по Ормузскому проливу привели к резкому скачку цен на топливо в США и Европе. 12 апреля президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива американскими силами после неудавшихся переговоров с Ираном. Она начнет действовать с 17:00 мск 13 апреля. После новостей о блокаде фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на $6, прибавив свыше 7%, и превысили $101 за баррель.