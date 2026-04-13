Производитель цемента Lafarge признан виновным в финансировании джихадистов

Суд в Париже признал французскую компанию Lafarge виновной в финансировании террористов в Сирии. Об этом сообщают мировые медиа, включая Global Banking & Finance Review.

Суд, рассматривавший дело с ноября 2025 года, признал, что компания заплатила террористам в общей сумме €5,6 млн. Виновными признаны и восемь сотрудников компании.

Дело в отношении Lafarge, входящей в швейцарский концерн Holcim, было начато французской прокуратурой. По ее версии, подразделение Lafarge в Сирии платило террористам, чтобы предприятия компании продолжали свою работу на подконтрольных боевикам территориях.

Речь идет о событиях 2013–2014 годов, когда часть территории Сирии контролировалась группировкой «Исламское государство» (признана в РФ террористической организацией и запрещена) и связанными с ней формированиями. По европейским и французским законам компания осуществляла финансирование терроризма и была соучастником преступлений против человечества.

В октябре 2022 года Министерство юстиции США и Lafarge достигли соглашения, в рамках которого компания выплатила властям США штраф в размере $777,78 млн в связи с аналогичными обвинениями.

Николай Зубов