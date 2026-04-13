Челябинский суд взыскал 16 млн рублей с депутата гордумы за квартиру в Москве

Центральный районный суд Челябинска частично удовлетворил заявление об изъятии у депутата городской думы Александра Галкина элитной квартиры в Москве. Недвижимость оставили в собственности ответчика, однако взыскали с него и супруги 16 млн руб. Решение принято на заседании 13 апреля.

Заявление прокуратуры Челябинска и Росимущества рассматривалось с октября 2025 года. Помимо Александра Галкина, ответчиком по делу была его супруга — Инна Мирошкина. Прокуратура настаивала на изъятии элитной недвижимости и считала, что она приобретена на неподтвержденные доходы депутата. Изначально заявленная сумма этих доходов составляла 11 млн руб., однако прокуратура увеличила ее сначала до 15 млн, а после – до 22 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», квартира, ставшая предметом спора, расположена в одном из небоскребов жилого комплекса Hide в Москве. Депутату принадлежало жилье общей площадью 62 кв. м стоимостью 35 млн руб.

Ольга Воробьева