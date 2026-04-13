Курс евро на межбанковском рынке достиг минимума с 26 января

Курс евро на российском межбанковском рынке к 13:39 мск составил 88,86 руб. (-1,22%), свидетельствуют данные торгов. Последний раз валюта опускалась ниже 89 руб. 26 января.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

В то же время курс доллара на российском межбанке снизился на 1,32% — до 76 руб. Падение на 1,39% продемонстрировал и юань, составив 11,12 руб.

