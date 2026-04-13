Боец «Орлана» и мирная жительница пострадали в Белгородской области

В городе Грайворон Белгородской области в результате атак дронов ВСУ есть двое пострадавших — мирная жительница и боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков 13 апреля. Также повреждены окна и фасады двух частных домов.

В результате детонации БПЛА женщина получила баротравму и касательное осколочное ранение уха. Бригада «скорой» оказала ей медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Боец «Орлана» получил ранения при отражении атаки дрона. Сослуживцы доставили мужчину со множественными осколочными ранами лица, грудной клетки и ног в местную ЦРБ. После оказания помощи его переведут в больницу №2 Белгорода.

В конце минувшей недели «Ъ-Черноземье» писал, что всего с начала работы подразделения «Орлан» в Белгородской области семь его бойцов погибли и около сотни получили ранения.

Денис Данилов