Объявлен тендер на реконструкцию КОС левого берега Иркутска за 16,7 млрд руб.

ОГУП «КОС левого берега» Иркутска объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) левого берега реки Ангары в рамках первой очереди. Стартовая цена контракта — 16,71 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 апреля, указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит построить сооружения по обработке осадка, по очистке ливневых стоков, а также сооружения механической, биологической очистки, вспомогательные здания, административно-бытовой корпус, переложить сбросной коллектор с глубоководным выпуском. Производительность очистных сооружений должна составить 170 тыс. куб. м в сутки. Победителю торгов необходимо выполнить два этапа из трех. Срок исполнения контракта установлен до 1 декабря 2028 года.

В августе прошлого года власти Иркутской области сообщили о том, что на территории Иркутска планируется провести реконструкцию канализационных очистных сооружений в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Первая очередь разделена на три этапа на период с 2026-го по 2030 год. Суммарная стоимость проекта оценивается в 28 млрд руб. КОС на левом берегу города были запущены в 1965 году, их износ к настоящему моменту составил более 80%.

Александра Стрелкова