Зарплата первых космонавтов и астронавтов

В книге Джеймса М. Гримвуда и Чарльза Александера «This New Ocean: A History of Project Mercury» упоминается зарплата первых семи астронавтов (проект Mercury) — от $8330 до $12 770 в год (от $90,6 тыс. до $138,9 тыс. по современному курсу). По данным Newsweek, после полета Джона Гленна его оклад вырос до $13 796 в год ($150 тыс. по современному курсу), что соответствовало его званию подполковника ВВС с 18-летним летным стажем.

В книге Николая Каманина «Скрытый космос» упоминается ежемесячный оклад Юрия Гагарина в размере 639 руб., что по официальному обменному курсу соответствовало $710, то есть $8520 в год (современные $92,7 тыс.). Примерно — нижний уровень зарплаты астронавтов. За первый полет Юрий Гагарин получил премию в размере 15 тыс. руб. В постановлении Президиума ЦК КПСС «О подарках тов. Гагарину Ю. А. и членам его семьи» предписывалось подарить первому летчику-космонавту СССР автомашину «Волга», жилой дом, мебель и экипировку, кроме того — четырехкомнатную квартиру по месту службы. Родителям и семье — «сборный дом из трех комнат» и дорогие подарки.