Краткая справка

Российский актер театра и кино Дмитрий Лысенков родился 6 июля 1982 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 2004 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства — курс выдающихся российских театральных режиссеров Владислава Пази и Юрия Бутусова.

В 2000–2007 годах работал в Театре имени Ленсовета. До официального дебюта там в роли Сарафанова в спектакле «Старший сын» (постановка Юрия Бутусова) студентом участвовал в постановках основного репертуара театра.

В 2007 году Дмитрий был приглашен в Александринский театр Санкт-Петербурга. Дебютом на сцене Александринки для актера стала роль Якова Петровича Голядкина в спектакле «Двойник» по поэме Ф. М. Достоевского (режиссер Валерий Фокин). Лысенков также сыграл в этом театре Гамлета, Хлестакова, Свидригайлова. В 2018 году он покинул Александринский театр из-за разногласий с руководством.

С 2020 года Дмитрий Лысенков работает в Москве, сотрудничая с Театром наций, театром «Современник» и другими площадками. Он является лауреатом премии имени Стржельчика (2006), премии «Прорыв» (2011), премии правительства РФ в области культуры (2017), национальной театральной премии «Золотая маска» за лучшую мужскую роль второго плана (2018, роль Свидригайлова в спектакле «Преступление и наказание») и имеет многие другие награды.

Также Дмитрий активно снимается в кино и телесериалах. Известен по ролям в проектах «Вампиры средней полосы», «Телохранители» «Домашний арест», «Чебурашка», «Бедные люди», «Поехавшая» и многими другими. В 2021 году стал финалистом шоу «Танцы со звездами».

Актер женат, воспитывает двоих детей. Летом 2020 года переехал с семьей в Москву.