Отпуск в режиме экономии

Майские праздники на туристическом рынке — репетиция масштабного летнего сезона и начала периода активных путешествий. Неудачная конфигурация выходных (с 1 по 3 и с 9 по 11 мая) в этом году привела к снижению спроса на длительные поездки, но, вполне вероятно, может стать поводом для спонтанных путешествий. «Деньги» выяснили, где проведут начало мая российские туристы и сколько это будет стоить.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Прохладный сезон

По оценке вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, спрос на майские путешествия по России в этом году ниже в среднем на 15%, чем в прошлом. В те же 15% оценивают охлаждение на рынке в Travelata.ru. Директор «Суточно.ру» Айрат Мусин говорит о сокращении спроса на все на 40% год к году. Аналитики «Слетать.ру», оценивая продажи на 1–10 мая по всем направлениям, не видят роста. При этом все опрошенные «Деньгами» участники рынка не исключают, что непосредственно перед датами майских выходных конъюнктура еще может поменяться. Глубина бронирований снижается, и туристы все чаще планируют путешествия ближе к датам поездки.

Пока ключевая причина ограниченного в этом году спроса на весенние поездки — календарная. Майские праздники в этом году предлагают туристам ограниченные возможности: всего два дополнительных выходных дня. Нерабочими будут даты с 1 по 2 мая (пятница—воскресенье) и с 9 по 11 мая (суббота—понедельник), а между ними — фактически полноценная рабочая неделя. В прошлом году конфигурация выходных дней с точки зрения туристических поездок складывалась лучше. Нерабочими были дни с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, а между ними — только три рабочих дня, за счет которых многие продлевали отпуск. Неудивительно, что и спрос на поездки тогда был выше.

Сергей Ромашкин говорит, что туристический спрос на майские праздники традиционно развивается уже в русле летних тенденций. Основным вызовом для туристического рынка в этом году стало массовое снижение спроса. На выездных направлениях оно объясняется внешними факторами — закрытием для организованных поездок популярных ближневосточных направлений и наличием существенных ограничений на авиаперелеты. Внутри страны основным фактором, сдерживающим спрос, господин Ромашкин считает сокращение общей покупательной способности. Туристы, как правило, стараются сохранить в первую очередь летние и новогодние отпуска, в то время как от дополнительных поездок в межсезонье готовы отказываться.

Черноморский передел

Со сложностями в этом году столкнулся главный российский курорт — Сочи. Интерес к поездкам в курортную столицу на майские праздники, по словам Сергея Ромашкина, в среднем на 8–10% ниже, чем годом ранее. Похожий спад бронирований пока сохранятся и на лето. Это во многом объясняется нестабильной работой местного аэропорта. По подсчетам ТАСС, за первые три месяца года Росавиация вводила временные ограничения на его работу 30 раз, хотя перспективу полного закрытия воздушной гавани в агентстве исключали.

Массовые сбои в расписании многих туристов, особенно зависящих от стыковок жителей региональных центров, вынуждают отказываться от путешествий. Поездка в Сочи на машине многими не рассматривается как альтернатива из-за сложного участка автодороги Джубга—Сочи. Из-за особенностей рельефа и ограниченной пропускной способности на преодоление 170 км пути автотуристы могут тратить по семь часов.

Сочи традиционно воспринимается как самый дорогой из российских курортов, что может снижать к нему интерес стремящихся экономить в этом году путешественников. По подсчетам туроператора «Алеан», средняя цена пятидневного проживания в отеле города в период майских праздников сейчас составляет 61,2 тыс. руб. При этом цена забронированного перелета, согласно «Купибилет», составляет 14 тыс. руб. против 10,9 тыс. руб. годом ранее. Доля направления в общей структуре продаж при этом составляет 36%. В этом году Сочи по туристическому спросу внезапно уступил более дешевому, но менее массовому курорту Краснодарского края — Анапе, где начало летнего сезона проходит под знаком активного восстановления туристического спроса.

Туристический поток в Анапу в 2025 году сократился с 5,5 млн до 3 млн человек в год из-за закрытия пляжей после загрязнения мазутом. Но в этом году негативный тренд удалось переломить. Власти уже начали готовить к открытию восемь галечных пляжей курорта, а к 1 июня за счет рекультивации планируется открыть и песочные. Туристический спрос на Анапу в этом сезоне, по оценкам Сергея Ромашкина, вырос в полтора раза год к году. Хотя в мае путешественники на курортах традиционно еще не купаются, ориентируясь в первую очередь на размеренный отдых в отелях и прогулки по набережным.

Для туристов Анапа остается доступным направлением: качественные отели на майские праздники здесь можно найти за 4 тыс. руб. за ночь. Средний чек за пятидневную поездку без учета транспортных расходов, по данным «Алеана», составляет 59,6 тыс. руб. Для сравнения, поездка в Геленджик в среднем обходится дороже — 75,2 тыс. руб. Но направление, согласно АТОР, показывает рост спроса. Это во многом может объясняться возобновлением полноценной работы местного аэропорта прошлым летом. Цена наиболее доступного прямого перелета из Москвы в Геленджик и обратно на 30 апреля — 3 мая, согласно поисковой выдаче «Авиасейлс», составляет 29,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Наиболее бюджетным российским курортом традиционно считается Крым. Средняя цена размещения в отеле на пять дней с учетом майских праздников здесь, по данным «Алеана», сейчас составляет 48,6 тыс. руб. Сергей Ромашкин говорит о 15-процентном росте спроса на направление год к году. Активное восстановление интереса к поездкам на полуостров наблюдалось весь прошлый год и в этом ожидаемо замедлилось. Замедление эксперты объясняют более высокой базой и сохранением логистических сложностей: добраться в Крым по-прежнему можно только на автомобиле или поезде, число мест в которых ограниченно.

Экскурсионные возможности

Поездка на морской курорт лишь один сценарий путешествия на майские праздники внутри страны. С учетом небольшого числа выходных дней в этом году вполне вероятно, что в фокусе путешественников окажутся в первую очередь непродолжительные автопутешествия в соседние города и регионы.

Например, в «Островке» лидером по приросту спроса на даты праздников называют Казань — интерес к ней увеличился сразу на 33% год к году.

Это, впрочем, провоцирует и рост цен. По данным «Суточно.ру», средняя цена ночи в Казани в начале мая составляет 7,5 тыс. руб. Год к году значение увеличилось на 17%: это самый значительный рост среди десяти популярных внутрироссийских туристических направлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В «Алеане» также фиксируют растущий спрос на туры в Горный Алтай: в начале мая в регионе цветет маральник и время считается удачным для поездок. Сейчас на него приходится 12% от общего объема экскурсионных продаж. Количество проданных поездок выросло на 36% год к году. По подсчетам «Отелло», средняя цена бронирования ночи на Алтае на майские праздники сейчас составляет 10,7 тыс. руб. Хитами познавательного экскурсионного отдыха внутри страны традиционно остаются Москва и Санкт-Петербург, куда туристы отправляются в среднем на три-четыре дня. Средняя цена туров с проживанием, но без учета транспортных расходов здесь составляет 20,5 тыс. руб. и 40,6 тыс. руб. соответственно.

В целом сдержанный туристический спрос в этом году ограничивает возможность индексации цен и цену размещения для отельеров и владельцев посуточного жилья. Цены показывают в лучшем случае инфляционную динамику. Так, средняя цена бронирования ночи в России в целом на предстоящие майские праздники, по данным «Островка», составила 6,5 тыс. руб., прибавив год к году лишь 5%. В «Суточно.ру» зафиксировали увеличение на 6% год к году, до 5,3 тыс. руб.

Одновременно аналитики предупреждают: путешествия на первые майские выходные стоят немного дороже, чем на вторые.

Спрос выше. Так, 1–3 мая жилье будет стоить в среднем 5,6 тыс. руб. за ночь, а 9–11 мая — 5,1 тыс. руб.

На некоторых популярных направлениях в «Суточно.ру» зафиксировали снижение цен. Например, ночь в Ярославле в этом году обойдется туристам в среднем в 5,4 тыс. руб. За год проживание там подешевело на 6%. Аналогичная динамика прослеживается в Санкт-Петербурге — до 5,4 тыс. руб. В Зеленоградске Калининградской области снижение составило 5%, до 5,8 тыс. руб. за ночь. Даже подыскать проживание в Москве стало дешевле на 3% — в среднем до 5,7 тыс. руб.

Ближе к границам

За рубеж на майские праздники, судя по данным «Островка», в этом году собираются 25% путешественников. Это на два процентных пункта выше значения аналогичного периода прошлого года. Но тенденцию сложно назвать новой: последние годы показатель стабильно растет за счет восстановления выездного туризма после обрушившихся на рынок в 2022 году ограничений. На подобные путешествия туристы, впрочем, в этом году также закладывают более сдержанные бюджеты, чем в прошлом. По данным «Островка», средняя цена проданной ночи по всем направлениям составляет 9,8 тыс. руб. Год к году значение сократилось на 3%. Это может объясняться как выбором более бюджетных средств размещения, так и укреплением рубля.

Основная точка роста за рубежом — страны Азии. Количество гостиничных бронирований в Китае на майские праздники, по данным «Островка», увеличилось на 44% год к году, а в рейтинге наиболее востребованных направлений страна поднялась с 11-й на 8-ю позицию. Тенденция объясняется в первую очередь отменой с сентября прошлого года виз для российских туристов. Второй фактор — большие возможности прямых авиаперевозок. По подсчетам сервиса «Купибилет», средняя цена прямого перелета из Москвы в Пекин и обратно на 1–11 мая в этом году составляет 49,9 тыс. руб., в Шанхай — 66,8 тыс. руб.

Растущим спросом российских туристов уже третий год пользуется Япония: для поездок в страну Восходящего солнца россиянам по-прежнему нужны визы, но процедура их оформления постепенно упрощается. Прямых рейсов из России по направлению нет, и поездка обойдется дороже, чем в Китай. На даты майских праздников средняя цена перелета, согласно «Купибилет», составляет 89,2 тыс. руб. Еще один азиатский хит — вьетнамский курорт Нячанг, цена авиабилетов куда составляет в среднем 57,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вьетнам в качестве направления для курортного отдыха намного активнее рассматривают и клиенты туроператоров: крупные компании сейчас формируют в страну масштабную чартерную программу. По данным Travelata.ru, страна в этом году формирует 4% от общего объема организованных продаж на майские праздники, в то время как годом ранее не входила в перечень наиболее востребованных направлений. Средний чек при бронировании тура при этом составляет 243,2 тыс. руб. Это немного дороже Таиланда, куда клиенты сервиса бронируют путешествия в среднем за 225,3 тыс. руб.

Не исключено, что в топ-5 востребованных направлений россиян для пляжного отдыха вот-вот войдут Мальдивы, некогда воспринимавшиеся как высокобюджетный курорт. В период с 1 января по 31 марта доля направления в общем объеме продаж выросла год к году вдвое: с 1,3% до 2,6%. На страну активно переориентируются путешественники, ранее планировавшие отдохнуть в дорогих отелях ОАЭ. Рост спроса на 23,3% аналитики также фиксируют для Индонезии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Хитами организованного отдыха за рубежом традиционно остаются Турция и Египет. И майские праздники здесь исключением не стали. По подсчетам «Слетать.ру», направления формируют 38,9% и 16,6% от общего объема продаж соответственно. Средняя цена проданного тура в Турцию за год сократилась на 7,6%, до 162,6 тыс. руб. В Египет — на 3,7%, до 211,7 тыс. руб.

Александра Мерцалова