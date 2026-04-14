Сегодня исполняется 56 лет губернатору Московской области Андрею Воробьеву

Фото: пресс-служба губернатора Московсокой области

Фото: пресс-служба губернатора Московсокой области

Его поздравляет Герой Труда России, почетный гражданин Московской области детский доктор Леонид Рошаль:

— Дорогой Андрей Юрьевич! Вы, конечно, уникальный человек. В еще очень молодом возрасте, почти в два раза моложе меня, Вы руководите «государством Подмосковье», которое по численности и потенциалу превышает более чем 30 стран Европы. Да к тому же бок о бок с таким мегаполисом, как Москва. Несомненно, область при Вашем руководстве преобразилась. Я вижу это очень отчетливо, так как моя жизнь тесно связана с Московской областью и Москвой. Знаю, что жизнь почти каждый день подбрасывает Вам новые и новые проблемы. Но это жизнь. Одни проблемы решаются, другие возникают. Хочу пожелать Вам душевного и физического здоровья, верных помощников, семейного благополучия. Всегда рядом!

