Облако мегавозможностей

Облачный сегмент IT-рынка не первый год остается одним из основных драйверов его роста. Но если прежде спрос на облака возрастал из-за дефицита вычислительных мощностей и мест для хранения данных, сегодня запрос стал куда более комплексным. Он охватывает гибкость и безопасность миграции, быстрое масштабирование, достаточные мощности для развития ИИ и помощь в соблюдении госрегулирования. Чем отвечает рынок — в материале «Денег».

При общем динамичном росте IT-рынка в России, обусловленном спросом на цифровизацию, импортозамещение и инфраструктуру для передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), есть ниши, которые уже не первый год остаются драйверами всей отрасли. Согласно данным аналитиков, российский рынок ПО в 2025 году вырос на 21%, достигнув 808 млрд руб., и к 2030 году он может составить 1,7 трлн руб. Облачный сегмент IaaS (инфраструктура как сервис), по прогнозам, к 2030 году удвоится до 226 млрд с 101 млрд руб. в 2025 году. Этому будет способствовать развитие вычислительных мощностей: хранение данных как отдельное направление, рост востребованности GPU-комплексов для сложных вычислений и др. Сегмент PaaS (платформа как сервис), по оценке аналитиков, за тот же период увеличится с 117 млрд до 277 млрд руб.

Вместе с развитием технологий совершенствуется и ужесточается связанное с ними регулирование. Курс государства на независимые технологии и импортозамещение стимулирует бизнес активнее переходить на отечественные решения, а также инвестировать в защищенность данных. Крупным компаниям и корпорациям необходимо было импортозаместить средства виртуализации и обеспечения облачных и распределенных вычислений до 1 сентября 2025 года, а до января 2026-го — средства управления базами данных. Также за последние несколько лет возросла юридическая ответственность операторов персональных данных за их сохранность, вплоть до наказания оборотными штрафами в случае утечки.

В 2026 году компании, выбирая путь построения ИКТ-инфраструктуры и хранения данных, опираются на все вышеперечисленные аспекты. Одним из ответов на запрос рынка стало сразу несколько решений «МегаФона». Предоставление проверенной защищенной инфраструктуры «МегаФон Облако» работает как по модели IaaS, так и PaaS, оно сертифицировано по требованиям 152-ФЗ для информационных систем персональных данных (ИСПДн) и может использоваться как в госсекторе, так и в частных компаниях. Запуск универсального и широкого по своему профилю продукта говорит о возможности российского телеком-стека закрыть большую часть потребностей рынка уже сейчас. Для организаций с запросом на более высокий уровень защиты данных, необходимый госструктурам и критической информационной инфраструктуре (КИИ), компания запустила отдельный сервис GCloud. Он отвечает самым строгим требованиям к защите данных и аттестован для размещения ГИС К1, КИИ 1-й категории значимости, ИСПДн УЗ1. Компания обеспечивает оперативную миграцию сложных, комплексных информационных систем и большого объема критической информации. И как ответ на запрос о сохранности данных и защите инфраструктуры — универсальное решение, которое в самом «МегаФоне» называют «Аварийное восстановление»,— DRaaS. Оно позволяет в минимальные сроки и без потери данных восстановить критические информационные системы в облаке в случае отказа собственной инфраструктуры заказчика по технологическим причинам или на фоне воздействия внешних негативных факторов. Таким образом, сервисы «МегаФон Облако» позволяют без компромиссов совместить надежную и безопасную вычислительную инфраструктуру, хранение данных и передовые решения искусственного интеллекта.

Личный опыт

Крупные заказчики часто ждут от вендоров IT-решения их прямых задач. Облачный рынок — не исключение. Предприятие АО «Мособлгаз» ставило перед собой и компанией задачу, с одной стороны, развить текущий технологический стек, с другой — получить возможность внедрять и масштабировать в своей работе искусственный интеллект.

«Наш внутренний агент ИИ рассчитан на работу с широким кругом сотрудников АО "Мособлгаз", в перспективе его функционал будет доступен большинству специалистов, связанных с документооборотом, аналитикой и управлением данными»,— рассказал «Деньгам» начальник управления инфраструктуры, сервисов и метрологии АО «Мособлгаз» Антон Головачев. Внедрение позволило значительно повысить скорость обработки внутренних документов, что напрямую влияет на эффективность работы каждого подразделения. АО «Мособлгаз», по словам Антона Головачева, не осуществляло переход с другой платформы — вся инфраструктура была создана с нуля в облаке «МегаФона», там же сразу началось обучение моделей ИИ.

С практической точки зрения, говорят в компании, уже сейчас автоматизация и обработка документов, а также работа ИИ-агента позволили сократить время на их анализ и согласование, а также повысить точность данных: «ИИ берет на себя рутинные задачи по анализу и обработке документов, высвобождая время сотрудников для более творческих и стратегических задач». Ключевым элементом текущей цифровой трансформации, считает господин Головачев, являются графические процессоры (GPU). Они необходимы для обучения сложных моделей ИИ, без такой инфраструктуры это заняло бы в разы больше времени, а качество аналитики было бы ниже, заключают в АО «Мособлгаз».

Таким образом, по мнению участников рынка, активное использование облаков стратегическими компаниями, в том числе для развития передовых технологий, должно укрепить темпы его роста и даже усилить прогноз до 2030 года.

Валерия Романова