ЦФА — в массы

В 2025 году рынок цифровых финансовых активов продемонстрировал заметный рост. За год объем первичных размещений вырос в три раза, до 1,65 трлн руб. Главными локомотивами роста остаются крупные банки, но интерес к продукту проявляют и некрупные компании, ранее не имевшие опыта размещения облигаций. В 2026 году объем размещений может вырасти до 2 трлн руб., особенно если будут сняты некоторые регуляторные и технологические ограничения.

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это цифровые права (аналоги ценных бумаг, долей в капитале или денежных требований), выпуск и учет которых осуществляется в блокчейн-системах. Рынок ЦФА в России продолжает уверенно расти, хотя и меньшим темпами, чем ранее. По данным Банка России, в 2025 году объем первичных размещений ЦФА превысил 1,65 трлн руб., почти втрое больше показателя предшествующего года. В 2024 году рынок вырос более чем в десять раз, до 593 млрд руб., за счет эффекта низкой базы. ЦФА появились в России лишь во втором полугодии 2022 года, и по итогам 2023 года объем размещений таких инструментов составил лишь 64 млрд руб.

К концу года на рынке работало 19 операторов информационных систем (ОИС), за год в реестр вошли пять финансовых организаций (по итогам 2024 года было четыре). Наиболее активными остаются ОИС при крупных банковских группах: Альфа-банка, «Атомайз», Сбербанка, «Токеон» (входит в группу ПСБ). В 2025 году в реестр вошли другие крупные банки и финансовые группы: ВТБ, Газпромбанк, банк «Синара», БКС.

Суммарный объем действующих выпусков ЦФА на начало 2026 года составил 690 млрд руб., это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По данным рейтингового агентства АКРА, в прошлом году у ОИС было зарегистрировано 757 тыс. физических лиц, что на 171% больше, чем в конце 2024 года. «Мы видим растущий интерес к ЦФА со стороны инвесторов. Интерес выражается как в положительной динамике открытия новых кошельков, так и росте количества сделок не только на "первичке", но, что еще более важно, на вторичном рынке»,— отмечает генеральный директор «Атомайз» Алексей Илясов.

Основу рынка составляют долговые выпуски, схожие с облигациями: на них приходится около 98% всего размещенного объема ЦФА за 2023–2025 годы. Почти все такие инструменты имеют срок обращения до одного года и не предусматривают промежуточных платежей — доход и номинальная стоимость выплачиваются в конце срока. «Рынок ЦФА смотрит в сторону перехода от необеспеченного долга к обеспеченным и реальным активам (RWA — Real World Assets). Приоритетом становится выпуск ЦФА, за которыми стоит конкретное имущество, права требования или интеллектуальная собственность»,— заявили «Деньгам» в пресс-службе Сбербанка.

Эмитенты ЦФА

Эмитентами ЦФА в минувшем году стали почти 200 компаний, при этом 25% из них разместили три и более выпусков, свидетельствуют данные АКРА. Уровень концентрации эмитентов, как и в предыдущие годы, был высоким — на пять крупнейших эмитентов приходилось 80% объема рынка. Такая концентрация отчасти связана с высокой стоимостью заемного финансирования из-за высокого уровня ключевой ставки. «В условиях жесткой денежно-кредитной политики привлекать капитал на финансовых рынках в относительно значимых объемах могут только зрелые и крупные компании, обладающие существенным денежным ресурсом»,— отмечается в обзоре рейтингового агентства.

Лидеры по объему размещенных ЦФА — крупные банки. По данным Банка России, на долю трех банков—владельцев ОИС приходится около 60% всех выпусков за 2023–2025 годы. Как правило, они размещают свои ЦФА на связанных платформах. Управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Павел Кашицын обращает внимание, что банки активно используют этот инструмент в качестве прямой замены межбанковскому кредитованию и классическим сберегательным продуктам, что также вносит весомый вклад в рост числа эмитентов и объемов размещений.

Растет активность и небольших компаний, которые ранее не имели опыта привлечения капитала ни на рынке цифровых активов, ни на традиционном облигационном. Если в 2023 году таких эмитентов было 62, то к концу 2025 года — 161. Среди таких компаний, как отмечается в отчете регулятора, преобладают предприятия пищевой промышленности, девелоперы и компании из сферы информационных технологий.

Гибкий капитал

Для малого и среднего бизнеса ЦФА стали альтернативой облигациям — выпуск таких активов требует меньше времени и позволяет решать более широкий спектр задач. Среди задач — пополнение оборотных средств, диверсификация и удешевление фондирования, рефинансирования имеющейся задолженности или финансирование конкретных проектов. «Целью может быть и тестирование новых технологических решений в компании, что позволяет избежать использования сложных дорогих инструментов традиционного финансового рынка»,— поясняет Павел Кашицын.

Для многих компаний ЦФА — это первый шаг перед выходом на публичный рынок, о чем говорят данные Банка России. Если в 2023 году было лишь 16 эмитентов выпускающих и ЦФА, и облигации, то к концу 2025 года их стало 44. «Размещение ЦФА позволяет отработать взаимодействие с инвесторами, выстроить кредитную историю и подготовить почву для будущего выпуска облигаций или IPO»,— отмечает директор центра инноваций Альфа-банка Денис Додон. Однако возможности сильно зависят от ОИС, на котором происходит размещение.

Доходный и рисковый

Для инвесторов участие в размещениях ЦФА — это прежде всего диверсификация портфеля, гибкий и преимущественно короткий инструмент с привлекательной доходностью. По данным АКРА, в 2025 году 55% всех выпусков пришлось на цифровые активы сроком до месяца, лишь у 8% выпусков срочность превышает один год. «Спрос со стороны розницы весьма наглядно подтверждает статистика: на нашей платформе более 280 тыс. клиентов, при этом качественные выпуски разбираются за считаные часы»,— рассказывает Денис Додон. Он приводит в пример размещения ЦФА «Золотого яблока» и Askona — оба выпуска по 1 млрд руб. были раскуплены менее чем за два часа.

Добавляет привлекательности ЦФА понятность цифровой фиксации права и возможность получать доход по инструментам, параметры которых заранее заданы в системе. К тому же премии к ОФЗ ЦФА обычно на несколько процентных пунктов выше, чем у классических облигаций. Более высокая доходность, как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, обычно объясняется не самим цифровым форматом, а более низкой ликвидностью, более высоким кредитным риском эмитента или более сложной структурой конкретного выпуска.

Большая доходность сопряжена и с большими рисками. Согласно данным Банка России, в минувшем году на рынке произошли первые дефолты: 11 эмитентов не смогли своевременно погасить 12 выпусков. Дефолты были объявлены по небольшим выпускам общим объемом около 1,4 млрд руб., которые были размещены компаниями без кредитного рейтинга, ранее не выходившими на рынок публичного долга. «Доля дефолтов на рынке ЦФА ниже, чем на аналогичном рынке ВДО. Мы продолжаем повышать качество продуктов через глубокий анализ эмитентов в том числе с использованием кредитного конвейера банка»,— заверил Алексей Илясов.

Развитие продолжается

В 2026 году активность эмитентов на рынке цифровых активов продолжает расти. В пресс-службе Сбербанка «Деньгам» сообщили, что по итогам первого квартала на платформе «Цифровые активы» было зарегистрировано 132 выпуска ЦФА с объемом состоявшейся эмиссии 752,4 млрд руб. Это в 5,2 раза больше всего объема размещений за все ОИС за аналогичный период 2025 года. «При этом мы видим смещение фокуса: рынок перешел от стадии "эксперимента" к стадии "масштабирования".

Бизнес использует ЦФА не потому, что это модно, а потому, что это эффективно с точки зрения операционных затрат и сроков принятия решений»,— отметили в банке.

По оценкам ОИС, проведенным в рамках анкетирования «Эксперт Ра», в 2026 году совокупный объем размещений может составить от 1,5 трлн до 2 трлн руб. Ключевыми точками роста в исследовании назвали расширение базы инвесторов в том числе за счет вступивших с 1 января 2026 года изменений, снявших ограничения для неквалифицированных инвесторов на вложения в самые популярные типы ЦФА, а также введение градации типов ЦФА по уровню кредитного рейтинга для инвестора и стандартов раскрытия эмитентами информации. «Тренд на снижение ключевой ставки Банка России сделает ЦФА менее привлекательными для инвесторов с точки зрения доходности, и часть инвесторов может переориентироваться на классические инструменты. В результате, по нашим оценкам, в 2026 году рынок может стать более сбалансированным и качественным, сместив фокус с краткосрочной конъюнктуры на долгосрочные конкурентные преимущества»,— отмечает Павел Кашицын.

Регуляторные точки роста

Развитие рынка сдерживают регуляторные и налоговые особенности. Как отмечают в Сбербанке, в настоящее время налогообложение операций с ЦФА для корпоративного сектора менее прозрачно и зачастую менее выгодно, чем по классическим ценным бумагам. Для неквалифицированных инвесторов действуют лимиты на покупки таких ценных бумаг в 600 тыс. руб. «Для обеспечения массового притока розничного инвестора этот барьер должен эволюционировать в сторону подходов, аналогичных рынку ценных бумаг (тестирование вместо фиксированных потолков)»,— считают в банке.

Сдерживает рост рынка отсутствие централизованного вторичного рынка. Сегодня каждый оператор — это закрытая система: купил ЦФА на одной платформе, продать можешь только там же. Технология публичного блокчейна как единый расчетный слой позволит связать платформы между собой. Этот механизм, как отмечает Денис Додон, прописан в новом законопроекте — он впервые допускает использование публичных блокчейн-сетей для выпуска и обращения цифровых прав. «Это и есть технологическая основа для появления реального вторичного рынка и, как следствие, для удлинения дюрации»,— говорит господин Додон.

Для роста рынка одного технологического развития недостаточно, важно допустить к рынку институциональных игроков, полагают эксперты. «Как только ЦФА будут разрешены для включения в активы ПИФов и появятся в контуре ДУ крупных брокеров, рынок получит "длинные" деньги и значительный прирост ликвидности на вторичных торгах. Это снизит волатильность и повысит привлекательность более длинных выпусков»,— считают в Сбербанке. Денис Додон полагает, что на горизонте 2026–2027 годов вопрос по допуску к ЦФА институциональных инвесторов будет решен.

Иван Евишкин