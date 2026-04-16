Исламская экономическая модель

Главным отличием исламской экономической модели от традиционной является следование не только требованиям финансового регулятора, например Центробанка, но и нормам религии. При этом духовные и социальные принципы стоят выше прибыли. В финансовой деятельности запрещен ссудный процент, а также исключены сделки без четких условий, с высокой степенью неопределенности. Не допускаются спекулятивные действия на фондовом рынке, а также участие в порицаемых шариатом видах деятельности (например, игорный бизнес и финансирование производства алкоголя).