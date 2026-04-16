Ставка на розницу

В 2026 году инвесторы продолжили активно увеличивать вложения в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФы). По итогам первого квартала такие инвестиции составили 382 млрд руб., улучшив показатель аналогичного периода 2025 года более чем в семь раз. В условиях снижающихся ставок по вкладам отмечается активный переток средств с депозитов в первую очередь в фонды облигаций и денежного рынка. До конца года участники рынка не исключают усиления перетоков в ПИФы, причем интерес может вырасти и к фондам акций, но при условии дальнейшего снижения ключевой ставки и ослабления рубля.

В 2025 году рынок коллективных инвестиций зафиксировал мощнейший в истории приток капитала в фонды для розничных инвесторов. Об этом свидетельствуют данные «Обзора ключевых показателей управляющих компаний» ЦБ, опубликованного в марте 2026 года. В нем регулятор отмечает, что минувший год стал годом открытых ПИФов, чистые привлечения в которые составили 627 млрд руб. против всего 2 млрд руб. годом ранее. В то же время спрос на биржевые фонды хотя и сократился на 11 млрд руб., но остался на довольно высоком уровне в 446 млрд руб. Больший объем средств среди паевых фондов смогли привлечь лишь закрытые ПИФы, клиенты которых принесли 1,5 трлн руб. Однако 282 млрд руб. из общей суммы пришлось на массовые ЗПИФы, в первую очередь доступные неквалифицированным инвесторам и ориентированные на инвестиции в недвижимость. Таким образом, фонды, не ограниченные в обращении (ОПИФы, БПИФы и массовые ЗПИФы), с результатом 1,35 трлн руб. стали основной движущей силой рынка коллективных инвестиций как минимум за последние 15 лет.

В 2026 году ажиотаж вокруг розничных продуктов управляющих компаний сохранился. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, за первый квартал розничные инвесторы вложили в открытые и биржевые ПИФы 382,4 млрд руб. Это в 7,2 раза выше показателя аналогичного периода 2025 года и лучший результат для начала года за все время наблюдений «Денег». Больший объем средств управляющим компаниям удавалось привлечь трижды, и все они приходились на второе полугодие: четвертый квартал 2024 года (468 млрд руб.), третий и четвертый кварталы 2025 года (402 млрд руб. и 416 млрд руб.).

Инвесторы проголосовали рублем

Основная причина рекордных инвестиций в ПИФы в 2026 году осталась прежней: это поиск альтернативных инструментов сбережений на фоне падения ставок по вкладам. По итогам третьей декады марта средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков составила 13,555% — это минимум с октября 2023 года, свидетельствуют данные Банка России. За месяц индикатор потерял более 50 базисных пунктов (б. п.) и 173 б. п. с начала года. В таких условиях закономерно снизился спрос на депозиты. По последним доступным данным ЦБ, в январе объем средств физлиц на рублевых депозитах и счетах в банках сократился более чем на 1 трлн руб., до 61,34 трлн руб. Это сильнейший отток минимум за последние четыре года.

Управляющий директор УК «Первая» Константин Ильчишин обращает внимание на высокие темпы роста доходов населения, которые в 2025 году выросли с 6% до 16% в среднегодовом выражении. Вдобавок к этому произошло увеличение нормы сбережений в доходах примерно с 10% до 12–15%. Рост нормы сбережений эксперт объясняет высокими реальными ставками в России, которые составляют примерно 10%. В таких условиях падение ставок по депозитам на фоне смягчения денежно-кредитной политики финансового регулятора способствует росту интереса россиян к рынку коллективного инвестирования в целом и розничным ПИФам в частности. «Не в последнюю очередь в популяризации инвестиций в ПИФы сыграла и своевременная навигация клиентов со стороны управляющих компаний»,— полагает Константин Ильчишин.

Альтернативные решения

Основными бенефициарами клиентского исхода из депозитов стали лидеры привлечений в 2025 году — это фонды денежного рынка и облигаций. По данным Investfunds, чистые привлечения в данные категории ПИФов достигли 150 млрд руб. и 182 млрд руб. соответственно. Еще около 47 млрд руб. было инвестировано в фонды смешанного типа, в первую очередь в те, в портфелях которых сочетаются инструменты денежного рынка с облигациями. Немногим более 15 млрд руб. собрали продукты на драгоценные металлы во главе с золотом. И лишь фонды акций продолжают терять инвесторов: чистый отток средств за квартал составил 11,9 млрд руб.

Лидирующие места по привлечению средств клиентов традиционно заняли управляющие компании, входящие или работающие с крупнейшими российскими банками. По данным Investfunds, с начала года УК «Первая» привлекла в розничные ПИФы 204,2 млрд руб., «ВИМ Инвестиции» — 72,4 млрд руб., «Альфа-Капитал» — 51,1 млрд руб. Доля этих трех компаний в общем привлечении средств на рынок составила почти 86%. С большим отрывом от тройки идет УК «Атон-Менеджмент», чистые поступления в розничные фонды которой составили 15 млрд руб.

Растущая вовлеченность розничных инвесторов в продукты коллективного инвестирования свидетельствует не только о росте интереса к инвестициям на фондовом рынке, но и о повышении финансовой грамотности населения. Это, как считает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Екатерина Серова, создает возможности для развития рынка доверительного управления, в том числе усиливает конкуренцию между УК, стимулирует их повышать качество услуг и создавать новые продукты. По данным Банка России, в 2025 году на рынке появилось 30 новых ОПИФов и БПИФов (всего 346 фондов). ПИФы в предыдущие два года управляющие компании преимущественно закрывали: в 2024 году их общее количество упало сразу на 81, до 327 ПИФов, в 2025-м — на 11, до 316.

Лидеры привлечений в розничные ПИФы за последние 12 месяцев Место Управляющая компания Объем привлечений (млрд руб.) 1 «Первая» 664,76 2 «Альфа-Капитал» 233,29 3 «ВИМ Инвестиции» 224,82 4 «Т-Капитал» 144,94 5 «Сбербанк страхование жизни» 21,79 6 «ВИМ Сбережения» 21,09 7 «Промсвязь» 19,54 8 «Атон-Менеджмент» 18,99 9 «Брокеркредитсервис» 13,33 10 «ААА Управление капиталом» 12,73 Источник: Investfunds. Открыть в новом окне

Власть частных инвесторов

После ухода в 2022 году из России международных фондов локальные частные инвесторы стали главной движущей силой рынка. По данным Московской биржи, в 2025 году доля физических лиц в объеме торгов акциями составила 70,7%, в торгах облигациями — 31,3%, на срочном рынке — 56,5%. По сравнению с 2024 годом их роль сократилась во всех сегментах на 2,7–5,5 процентного пункта (п. п.), но в сравнении с показателями 2021 года они все еще на 13–30,7 п. п. выше. «По большому счету частный инвестор всегда является конечным бенефициаром. Между ним и фондовым рынком может стоять, конечно, пенсионный фонд, банк, управляющая компания или брокер, но все равно деньги всегда идут от частных инвесторов»,— считает глава департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк.

Не удивительно, что в таких условиях все большее число управляющих компаний начинает работать с частными инвесторами, развивая соответствующие компетенции и линейки продуктов. По словам Екатерины Серовой, расширение продуктовой линейки для привлечения розничных инвесторов позволяет УК нарастить объем активов под управлением и, как следствие, выручку от оказания услуг и комиссионных доходов. Исторически такие продукты — одни из самых маржинальных в линейке управляющих компаний. В розничных фондах ежегодная комиссия за управление активами, которую удерживает УК, в зависимости от типа фондов и категории активов в нем варьируется от 0,1% до 4% от средней стоимости чистых активов, тогда как институционалы обычно платят в разы меньше. По данным Банка России, в 2025 году доходы УК от управления ПИФами составляли 64% от общего прироста их вознаграждения.

Крупнейшие* УК по объему активов в розничных ПИФах Место Управляющая компания Стоимость чистых активов (млрд руб.) 1 «Первая» 1 419,11 2 «ВИМ Инвестиции» 811,21 3 «Альфа-Капитал» 687,63 4 «Т-Капитал» 403,22 5 «Атон-Менеджмент» 100,62 6 УК «Райффайзен» 96,86 7 «Промсвязь» 62,80 8 «Брокеркредитсервис» 59,37 9 «РСХБ Управление активами» 41,22 10 «ААА Управление капиталом» 41,15 Источник: Investfunds. Открыть в новом окне *На 31 марта 2026 года.

Разворот к риску

В ближайшие месяцы переток капиталов из депозитов в розничные ПИФы может вырасти, считают все опрошенные «Деньгами» участники рынка. По оценке УК «Альфа-Капитал», чистые привлечения во все фонды данного типа могут составить в оставшиеся три квартала года 1,6 трлн руб. Основной фактор —дальнейшее снижение ставок по вкладам на фоне уменьшения Банком России ключевой ставки (КС). По оценке специалистов УК «Первая», на конец года КС может составить 12%, то есть относительно мартовского уровня она будет снижена еще на 3 п. п. «Накопленный объем депозитов по мере снижения ставок будет перетекать в инструменты фондового рынка. Основные притоки с высокой вероятностью мы увидим во второй половине года, так как большой объем депозитов размещался в третьем и четвертом кварталах 2024 года»,— полагает Максим Быковец, директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ.

Дальнейшие шаги по снижению ключевой ставки будут поддерживать рост спроса в первую очередь на длинные облигации со сроком погашения от пяти лет, а также ПИФы, на них ориентированные, полагают эксперты. Но во втором полугодии может вырасти спрос и на более рисковые стратегии, ориентированные на вложения в акции. «Сперва, вероятно, интерес вырастет к фондам, ориентированным на нефтегазовые и ресурсные компании, а затем и на другие. Но для этого нужно время, потому что есть определенный лаг между ростом цен на нефть и влиянием на финансы компаний»,— считает Виктор Барк.

Помешать росту российского рынка акций и спроса на фонды, на них ориентированные, может разрешение конфликта в ближайшие недели либо ухудшение ситуации в экономике России, полагают эксперты. Первые два месяца оказались сложными для российской экономики и по темпам роста промышленного производства, и по финансовому состоянию компаний, и по росту ВВП. По оценке Минэкономразвития, по итогам января—февраля ВВП упал на 1,8%. Перелом тренда возможен, если конфликт в Персидском заливе продолжится. «Если повышение цен на нефть окажется устойчивым, это улучшит финансовое состояние компаний, в первую очередь нефтегазовых, а может быть, эффект затронет и другие отрасли экономики»,— размышляет господин Барк. Высокие цены на нефть со временем могут улучшить показатели исполнения бюджета, а значит, уменьшить дефицит. Это позволит снизить необходимость в сокращении расходов. И, как считает управляющий, уменьшит давление на реальный сектор экономики, что, соответственно, даст некое оживление экономической активности в стране.

Иван Евишкин