Власти Германии сэкономят немецким потребителям $1,9 млрд на закупках топлива

Правительство Германии согласовало снижение затрат потребителей и предприятий на закупки топлива на общую сумму $1,9 млрд (€1,6 млрд) после резкого роста цен на нефть из-за конфликта США и Ирана. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции, передает Reuters.

По словам господина Мерца, консервативный Христианско-демократический союз и его левоцентристский партнер по коалиции Социал-демократическая партия решили на два месяца снизить налог на дизельное топливо и бензин примерно на €0,17 за литр. Коалиция также разрешила компаниям выплачивать каждому сотруднику компенсационную премию в размере €1 тыс. Эта сумма не будет облагаться налогами.

После начала конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля республика заблокировала Ормузский пролив. Трудности перевозок нефти и СПГ по этому морскому пути привели к резкому скачку цен на топливо в США и Европе. 12 апреля президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива американскими силами после неудавшихся переговоров с Ираном. Силы Центрального командования начнут блокировать все морские перевозки, связанные с иранскими портами, 13 апреля в 10 часов утра (17:00 мск). После новостей о блокаде цены на нефть достигли отметки более $100 за бар. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $6,71 (на 7,05%) — до $101,9 за бар.