Стратегия роста

Управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк — о том, как формировать инвестиционный портфель в условиях непредсказуемости.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Старт 2026 года ознаменовался очередным «черным лебедем» для мировых финансовых рынков и, как и в прошлые разы, сформировал качественно новые условия для инвесторов по всему миру. Ключевым событием стала резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

В этих условиях рынок нефти вошел в фазу резкого шока предложения, а его участники пересмотрели прогноз цен на энергоносители вверх: в базовом сценарии консенсус крупнейших инвестиционных банков предполагает сохранение цены барреля марки Brent на 2026 год в диапазоне $80–100.

В условиях, когда непонятно, насколько устойчивым будет перемирие и на каких условиях будет осуществляться транспортировка нефти через Ормузский пролив, затяжной рост цен на энергоресурсы может одновременно привести к пересмотру инфляционных ожиданий вверх и ожиданий экономического роста — вниз, особенно в странах, зависимых от импортных поставок, таких как государства Европы и ряд стран Азии. А в затяжном варианте стагфляция может начать угрожать мировой экономике в целом. Для центральных банков это означает необходимость балансировать между борьбой с инфляцией и поддержкой экономического роста, что ограничивает пространство для смягчения денежно-кредитной политики.

Для глобальных финансовых рынков реализация этих рисков не сулит ничего хорошего. В условиях сохранения высоких процентных ставок, необходимых для борьбы с инфляцией, замедление экономического роста приведет к обострению других структурных проблем. Одна из них — это необходимость финансировать большие дефициты бюджетов в условиях и без того высокой долговой нагрузки государств. Вторая — рост кредитных спредов, а в худшем сценарии — рост дефолтов в сегменте высокодоходных облигаций. Также мы будем наблюдать слабую динамику рынков акций, особенно в секторах, где по-прежнему сохраняются очень высокие мультипликаторы.

Такой внешний фон требует от инвесторов пересмотра инвестиционных стратегий. В первую очередь сегодня необходимо иметь больший запас ликвидных активов в портфеле, чтобы оперативно реагировать на рыночные события. При этом сам выбор инвестиционных идей должен быть более взвешенным, а значит, необходим глубокий анализ отраслей и отдельных эмитентов. Я бы сказал, что аппетит к риску в целом будет гораздо более сдержанным, чем мы видели в последние десять лет.

Правильный выбор

Для российского рынка конъюнктура тактически складывается благоприятно. Высокие цены на сырье на глобальных рынках положительно отразятся на величине экспортной выручки, а это — пусть даже на время — улучшит ситуацию с бюджетом. Это значит, что есть дополнительный стимул для дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ. Однако тут важно понимать, что причин для резкого смягчения денежно-кредитной политики пока все-таки нет, потому что на среднесрочном и длинном горизонтах ЦБ нужно будет принимать в расчет рост глобальной инфляции, особенно в условиях стагфляции.

В связи с этим инвесторам необходимо придерживаться сбалансированного подхода. С одной стороны, использовать все тактические преимущества, которые дает рынок во время цикла снижения ставок, с другой — вдлинную инвестировать только в те отрасли и компании, которые имеют уникальные конкурентные преимущества, основанные на технологиях. Еще два важных фактора доверия к эмитенту сегодня — сильная бизнес-модель, устойчивая к циклическим колебаниям, и развитое корпоративное управление.

Поэтому на тактическом горизонте мы по-прежнему отдаем предпочтение рублевым облигациям. Наибольший потенциал роста видим в государственных бумагах с фиксированным купоном средней дюрации (пять—семь лет). Их ключевое преимущество — отсутствие кредитного риска. В базовом сценарии наши аналитики видят уровень ключевой ставки в 12% в конце года, и за счет переоценки купона инвестор может рассчитывать на доходность на уровне 17–20% в этом классе активов.

Что касается корпоративных облигаций, то здесь мы рекомендуем выбирать только эмитентов первого эшелона. Важно помнить, что эффект от высоких ставок все еще оказывает негативное влияние на балансы компаний, и долговая нагрузка растет. При этом в 2026 году российским компаниям необходимо привлечь на долговом рынке облигаций почти 5 трлн руб. для рефинансирования своих обязательств. Это значит, что предложение бумаг будет стабильно высоким, а вот если спрос снизится, то мы увидим расширение кредитных спредов. Это хороший момент, чтобы включить в портфель этот тип риска.

Больше возможностей сегодня дает первичный рынок. Здесь эмитенты, стараясь привлечь большие объемы средств, зачастую предлагают инвесторам более высокие доходности, чем можно получить на вторичном рынке, и этим следует пользоваться. Но и тут выбор правильных имен в большом разнообразии выпусков требует от инвестора более глубокой экспертизы и взвешенного подхода к оценке риска.

Несмотря на то что в валютных облигациях сейчас нет значительного потенциала роста (особенно на фоне корректировок ожиданий рынка относительно курса рубля), крупные портфели должны быть хорошо диверсифицированы, в том числе в части валютного риска. Валютные облигации сейчас решают именно эту задачу.

Точки роста

Те перспективы, которые дает долговой рынок в условиях снижения ставок, к сожалению, носят лишь краткосрочный характер, поэтому для долгосрочного роста портфеля важно включать в него и акции. Есть некое предубеждение, что российский рынок акций в последние годы не показывает значимых результатов, и кажется, на нем реализовались все риски, которые были возможны. Однако, на мой взгляд, будет ошибкой отказаться от данного класса активов вовсе. В рынке все еще заложен довольно большой потенциал роста: снижение безрисковой ставки или переоценка премии за геополитический риск на длинном горизонте приведут к переоценке. Однако, чтобы защититься от новых рисков и по возможности максимизировать потенциал роста, нужна корректировка стратегии. Мы видим больший потенциал не в покупке широкого рынка в целом, а в точечных ставках на тематические идеи.

Вместе с ростом глобальной нестабильности во всем мире мы становимся свидетелями нового витка развития технологий, разительно меняющих образ жизни многих людей. Среди ключевых тем, определяющих тренд на глобальных рынках,— искусственный интеллект, биотехнологии и медицина, квантовые вычисления и сырье, необходимое для успешного развития энергетики и технологий. Те компании, которые будут находиться в авангарде технологического роста, а также те, кто быстрее и эффективнее внедрит технологии в свои процессы, получат уникальные конкурентные преимущества и смогут обеспечить высокий уровень отдачи на капитал для своих инвесторов. Поэтому в отраслевом разрезе мы наиболее позитивно смотрим на сектора высокотехнологичных компаний — потребительский и финансовый.

ИТ-сектор в текущей ситуации видит больше возможностей, чем рисков: рынок интернет-рекламы остается недоинвестирован, рынок электронной торговли демонстрирует уверенный рост (CAGR’25–30 составляет 18%), и по мере экспансии в регионы он будет только ускоряться. Эти факторы играют на руку таким компаниям, как «Озон» и «Яндекс», на которые мы сохраняем позитивный взгляд, добавляя к ним и акции «Хэдхантера» за счет высочайшей в секторе дивидендной доходности и устойчивой бизнес-модели.

В финансовом секторе снижение безрисковой доходности в совокупности с ожидаемыми сильными результатами за первое полугодие 2026 года и оптимизацией расходов на резервы может привести к позитивной переоценке банков. Среди фаворитов мы выделяем игроков, кто сочетает в себе развитие технологий с устойчивой моделью роста бизнеса и рентабельности.

Потребительский сектор можно назвать своеобразной «гаванью спокойствия» для инвесторов благодаря ориентированности на внутренний рынок и слабой зависимости от внешних шоков. Мы отдаем предпочтение компаниям, обладающим достаточным запасом денежных средств, относительно невысоким уровнем долга, крепким балансом и стабильным бизнесом,— это «Озон Фармацевтика», «Промомед», «Мать и дитя», «Лента».

В 2026 году нестабильность финансовых рынков, накопленные макроэкономические риски и стремительное развитие технологий требуют от инвестора принципиально новой модели работы с портфелем. Для достижения успеха теперь нужно не только определиться с выбором инструмента, но и обладать глубокой, качественной экспертизой, современными подходами к управлению рисками и скоростью принятия решений.