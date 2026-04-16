«Наша задача — помогать бизнесу в достижении целей»

О штрафах за неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ), рынке самообслуживания и будущем ритейла рассказал «Деньгам» Роман Володин, CEO компании АТОЛ — одного из крупнейших разработчиков технологий для обмена товарами и услугами в России.

Фото: Предоставлено пресс-службой АТОЛ CEO компании АТОЛ Роман Володин

— Какие нововведения в области фискализации, на ваш взгляд, наиболее значимы для рынка в 2026 году?

— Начну с пересмотра штрафов за нарушения при применении ККТ. Штрафы существенно вырастут за все нарушения, особенно для индивидуальных предпринимателей, за неприменение ККТ — с 10 тыс. до 150 тыс. руб., приравниваясь к штрафам для юрлиц. Второе изменение — введение ответственности организаторов массовой торговли. Юрлица или ИП, сдающие площади не менее чем десяти арендаторам в помещении от 3 тыс. кв. м, обязаны контролировать наличие зарегистрированных касс у арендаторов. Третье — интеграция безналичных платежей и кассовых чеков. Каждый безналичный расчет будет получать уникальный идентификатор банковской транзакции, который зафиксируется в чеке. Это позволит ФНС и банкам обмениваться данными и выявлять случаи, когда платеж прошел, а чек не сформирован.

По маркировке два ключевых события. Первое — переход с 1 июля на обязательное использование ТС ПИоТ (технического средства получения информации о товаре) вместо Api Key для работающих в разрешительном режиме. АТОЛ завершил интеграцию своих решений с ТС ПИоТ, провели тестирование с Центром развития перспективных технологий, обучили и продолжаем наращивать экспертизу партнерской сети. Второе — расширение обязательной маркировки — в частности, радиоэлектроники, сладостей, растворимых напитков и других.

В АТОЛ сильная GR-экспертиза, что позволяет своевременно разбираться в законодательных нормах и помогать бизнесу адаптироваться с минимальными издержками.

— Ваша компания известна как производитель ККТ. Какие еще направления она развивает?

— АТОЛ сегодня — целая экосистема решений для автоматизации торговли и логистики. Помимо традиционных касс и POS-систем мы развиваем направления облачных касс для интернет-торговли, касс самообслуживания, оборудования для складской логистики — терминалы сбора данных, сканеры штрихкодов, принтеры этикеток. Активно растет сегмент программных решений. Например, SIGMA — единое решение для малого и среднего бизнеса: торговых точек, сферы услуг и HoReCa. Кассовое ПО Frontol — для среднего бизнеса с поддержкой всех актуальных требований рынка. Важное направление — платформа АТОЛ для удаленного мониторинга и предупреждения поломок на кассовом узле клиента. Разрабатываем собственную операционную систему АТОЛ OS на базе российских технологий. Ряд оборудования и программных решений АТОЛ находится в реестре российского ПО и реестре радиоэлектронной продукции российского производства.

— В России растет применение сервисов самообслуживания. Какова доля этого сегмента на рынке?

— По оценке наших экспертов, в России установлено порядка 100 тыс. касс самообслуживания. Для АТОЛ это новое направление бизнеса, где мы уже занимаем долю около 10% рынка. Драйверы роста — дефицит кадров, экономическая целесообразность и изменение потребительских предпочтений. Найти квалифицированного кассира, особенно в регионах, критически сложно. Кассы самообслуживания (КСО) дороже традиционных касс, но окупаются за счет сокращения ФОТ — остров из КСО заменяет двух-трех кассиров в пиковые часы. Спрос формируется не только в продуктовом ритейле. Строительные гипермаркеты, магазины электроники, книжные сети, аптеки внедряют КСО. Из интересного опыта внедрения АТОЛ — работа сервисов самообслуживания в конноспортивном комплексе, падел-центре, на АЗК.

АТОЛ разрабатывает решения с учетом российской специфики. Наше ПО Frontol Selfie Pro для КСО поддерживает компьютерное зрение для распознавания товаров, весовое оборудование, интеграцию с программами лояльности, защиту от хищений, верификацию возраста через MAX.

— Растет ли спрос на облачные кассы?

— Да, рост устойчивый. Рынок облачных касс вырос на 50% за три года. Драйвер — маркетплейсы, но растет и независимый e-commerce. Среднегодовой темп роста независимого сегмента на 2024–2030 годы — 12–18%. Это расширяет базу бизнеса, которому нужна фискализация онлайн-платежей.

— Как АТОЛ балансирует между ценовой доступностью и технологичностью для малого бизнеса?

— Чувствительность к цене действительно остается высокой. Мы с партнерами поддерживаем предпринимателей акциями. Например, сейчас действует акция «АТОЛ СТБ 6 за 1 рубль». Это win-win-стратегия: малый бизнес получает современный смарт-терминал без стартовых инвестиций, мы — лояльного клиента, который может расширяться. Важно — это не демпинг на качестве. Это высокотехнологичное оборудование, соответствующее всем требованиям, с работающей техподдержкой. Ведь мы понимаем, что для малого бизнеса остановка кассы означает — критичные убытки.

— АТОЛ ориентирована на партнерскую систему продаж. Как это работает?

— Партнерская модель — ДНК АТОЛ. Более 60% выручки идет через партнерскую сеть — более 2 тыс. активных партнеров по России. Российский рынок огромен географически, основная масса торговых точек — малый и средний бизнес в сотнях городов. Партнеры знают локальный рынок, оперативно решают задачи клиентов. Мы, производитель и разработчик, отвечаем за качество, поставки, техподдержку, обучение. Партнеры — за продажи, установку, работу с клиентами.

— Чем руководствуетесь при разработке решений?

— Мы внедряем технологии, которые способствуют развитию бизнеса: снижают издержки, ускоряют процессы, повышают безопасность. Критерий простой: измеримая польза — экономия времени, денег, снижение рисков. Наша главная задача — помогать бизнесу в достижении их целей.

