Масштабный рост в открытой архитектуре рынка

Индустрия доверительного управления динамично развивается, поддерживая структурную перестройку экономики. Перераспределение в инвестиции триллионов рублей сбережений привело к тому, что этот ресурс уже стал играть важную роль в финансировании многих отраслей. Понимание потребностей разных групп клиентов и фокус на качестве предложения создают предпосылки для более сбалансированного масштабирования рынка даже независимо от макроэкономических факторов.

Фото: предоставлено УК «Альфа-Капитал» Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева

Фото: предоставлено УК «Альфа-Капитал»

Прошлый год превзошел самые смелые прогнозы как по притокам в инструменты коллективных инвестиций, так и в плане охвата аудитории. Стоимость чистых активов всех паевых инвестиционных фондов (ПИФ), включая ПИФы для квалинвесторов, увеличилась более чем на 4,9 трлн руб., или на 30%. Число пайщиков приблизилось к 22 млн, прежде всего благодаря интенсивному расширению клиентской базы биржевых ПИФов.

Однако примечательны были не только статистические рекорды. Растущий тренд сопровождается качественной трансформацией индустрии: внедрением новых технологий, повышением финансовой культуры, а главное — усилением роли инвестиций. Не только владельцы крупного капитала и корпоративные клиенты, но и частные инвесторы все чаще расширяют структуру сбережений, дополняя свою стратегию покупкой фондов, облигаций, акций, участием в программе долгосрочных сбережений или в пенсионных накоплениях. Инвестиции россиян в финансовые инструменты составили почти половину роста депозитов физлиц в банках за 2025 год.

Притоки в инструменты коллективных инвестиций поддерживаются активным совершенствованием регулирования. Буквально в прошлом месяце заработал механизм каскадных выплат по паям, ускоряющий поступление средств пайщикам. У управляющих компаний появилась возможность формировать фонды с паями нескольких классов и пересматривать статус действующих ПИФов с «квального» на «неквальный», например, после завершения наиболее рисковых этапов инвестирования. На подходе нормативная база для включения цифровых финансовых активов в портфели — мы уже подготовили технологическую и партнерскую инфраструктуру для запуска первого ЦФА-фонда. Также, несмотря на относительно точечный интерес клиентов к криптовалютам, нам кажется важным дать возможность инвестировать в этот актив в регулируемом поле и именно с риск-менеджментом доверительного управления. Недавнее внесение в Госдуму правительственного пакета законопроектов о регулировании цифровых валют позволяет рассчитывать на появление соответствующей опции в скором будущем.

Вселяет надежду и открытость Минфина к дискуссии с рынком относительно параметров индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Срок владения ИИС для получения вычетов был увеличен до пяти лет, при этом Налоговый кодекс предусматривает его поэтапное повышение до десяти лет. Однако баланс между стимулированием долгосрочных вложений и доступностью продукта для массового инвестора, на наш взгляд, действительно нуждается в обсуждении.

Новации по всему спектру

Задача адаптации предложения к изменившимся экономическим и геополитическим реалиям привела к форсированному развитию линеек управляющих компаний. В результате разнообразие представленных на рынке продуктов сейчас удовлетворяет гораздо более широкий диапазон запросов, чем несколько лет назад.

О разбросе решаемых клиентами задач свидетельствует распределение структуры портфелей ПИФов по классам активов. В фондах для неквалифицированных инвесторов существенный вес имеют не только традиционные для этого сегмента облигации (29,2% на конец 2025 года) и акции (11,3%), но и недвижимость (12,4%), операции репо (39,4%). Взлет последних, казалось бы, должен маркировать повышенную волатильность процентных ставок и быть временным явлением. Но звезда фондов денежного рынка не закатывается — очевидно, они прочно заняли позиции в портфелях инвесторов.

Перестают быть экзотикой ЗПИФы для широкой розницы: 120 млрд руб. чистого притока в них в четвертом квартале — это рекорд за всю историю наблюдений. Крупнейшие привлечения демонстрируют фонды коммерческой недвижимости, то есть инвесторы всерьез заинтересовались вложениями вне фондового рынка.

От «импортозамещения» традиционных стратегий в инфраструктуре, изолированной от внешних блокировок, индустрия переходит к проактивному поиску продуктовых новаций — от классических активов, вроде фонда на платину и палладий, до альтернативных и нишевых идей: здесь и яркие идеи в сегменте прямых инвестиций, и нестандартные девелоперские проекты, такие как строительство первого за десятилетия пятизвездного санатория, и инвестиции в коллекции предметов искусства из янтаря.

Отдельным стремительно набирающим обороты направлением становится формирование личных фондов для подготовки к передаче крупного капитала наследникам. С одной стороны, это связано с естественным процессом смены поколений, с другой — с доступностью в России инструмента наследственного планирования, позволяющего гибко выстраивать стратегии, защищая интересы будущих выгодоприобретателей. Заинтересованность клиентов в структурировании активов весьма высокая: всего за два года число зарегистрированных в России личных фондов выросло в 30 раз.

Платформы для синергии

В 2025 году нам фактически удалось переоткрыть индустрию ПИФов для довольно емкой аудитории независимых финансовых экспертов, наладив создание фондов под авторские инвестиционные концепции. В таких фондах инфлюенсеры воплощают в жизнь свои идеи по стандартам организованного рынка, с прозрачностью состава портфелей и подтвержденным трек-рекордом. Пайщики получают простоту операций с паями и могут быть уверены в соблюдении инвестиционной декларации на платформе крупной УК с проверенной репутацией. Сегодня в таких фондах «Альфа-Капитал» аккумулировано уже более 380 млн руб., что подтверждает интерес инвесторов.

Фонды инфлюенсеров стали первой итерацией концепции платформенного подхода — проектного конструирования инвестиционных продуктов по лекалам внешних заказчиков. Такая открытая архитектура снижает трансакционные барьеры для желающих выйти на рынок со своими ноу-хау, поскольку не требует выстраивания инфраструктуры с нуля.

Продолжением концепции стали фонды клубного типа, которые «Альфа-Капитал» создает совместно с партнерами по финансовой индустрии. В частности, совместные решения с мультисемейными офисами и провайдерами инвестиционных услуг для состоятельных клиентов: в последние годы именно этот сегмент демонстрирует устойчивый рост интереса к локальным инвестиционным решениям и диверсифицированным стратегиям на фоне изменения глобальной финансовой среды и возврата активов из-за рубежа. Платформенный подход помогает формировать новую модель рынка, в которой ключевую роль играет не продукт, а клиент и его задачи. Объединяя инфраструктуру, экспертизу и доступ к аудитории, участники рынка создают более точные и персонализированные инвестиционные решения, главными бенефициарами которых в конечном счете становятся именно инвесторы.

Взлет корпоративного бизнеса

Масштабирование индустрии поддерживается сегментом юридических лиц, который начинает играть роль полноценной третьей опоры для участников рынка наряду с розницей и решениями для состоятельных инвесторов. Это отчетливо проявилось в конце прошлого года, когда нетто-притоки корпоративных клиентов в доверительное управление достигли 95 млрд руб. за квартал — против 70 млрд руб. за весь 2024 год. И хотя доминируют в сегменте ДУ по-прежнему портфели «физиков», почти треть активов сейчас приходится на корпорации и институционалов.

Такие клиенты довольно разнородны по целям инвестиций, нормативным и внутренним ограничениям, которые важно учитывать в процессе взаимодействия. Например, эндаументы зачастую приоритизируют прогнозируемость денежного потока для финансирования целевых инициатив. Для фондов долевого страхования жизни большое значение имеют инвестиционная идея и экономика продукта, которые должны быть понятны розничному клиенту, а также разумный уровень риска. Широкая гамма задач может ставиться корпоративными клиентами: обычно компании лишь размещают ликвидность на короткие сроки, что сильно сужает спектр работающих инструментов, но встречаются и гораздо более протяженные горизонты, открывающие более интересные возможности.

По нашей оценке, стремительное «взросление» корпоративного сегмента рынка за последний год (конкретно у нас масштабы бизнеса удвоились) связано в первую очередь с пересмотром условий привлечения средств банками — компании начали активнее рассматривать альтернативы. Кроме того, все больше собственников бизнеса и финансовых директоров приобретают опыт работы с инвестициями как физические лица, что дополнительно способствует пересмотру подходов к управлению корпоративной ликвидностью в пользу инструментов фондового рынка.

Инвесторы в центре внимания

Фундамент доверия к инвестициям закладывается прежде всего личным опытом, поэтому забота о совпадении сегодняшних ожиданий клиентов с завтрашней реальностью видится безусловным приоритетом для индустрии. В то же время работа с потребностями аудитории выходит за рамки самого очевидного — качества стратегий и точности рекомендаций. От управляющих компаний ждут простоты открытия продуктов и ввода-вывода средств, компетентных и оперативных консультаций, наглядной отчетности и, конечно, скорости исполнения поручений. Отрадно, что в текущую повестку дня регулятора и профсообщества вернулась задача по переводу операций с паями открытых ПИФов в комфортный для инвесторов режим Т0, то есть день в день.

Значительный потенциал по улучшению клиентского опыта открывает внедрение генеративного ИИ в сервисные процессы управляющих компаний. Разработка чат-ботов с актуальной информацией для инвестконсультантов, использование интерактивных суфлеров в контакт-центрах, смарт-систем анализа обращений для оперативного выявления и устранения «болей» клиентов уже дает результаты. Риск потери сигнала о проблеме инвестора на пути к профильному специалисту сводится к минимуму, а большинство шаблонных вопросов решается на стадии скриптов. С помощью ИИ персонализируются предложения и пользовательские интерфейсы — это одна из причин высокого индекса потребительской лояльности и сокращения доли «клиентов-критиков» в нашей базе за последние полтора года.

Наконец, еще одним не столь очевидным, но, уверена, важным фактором органичного развития индустрии является ведение научно-исследовательской деятельности силами собственных научных подразделений профучастников, и особенно в партнерствах с командами ведущих ученых. Академические исследования на актуальные темы могут помочь вычленить главное в информационном потоке, перенести лучшее из мирового опыта в российскую практику и, что немаловажно, дать практические выводы для инвесторов.

При сохранении наблюдаемых трендов мы вполне можем увидеть 2 трлн руб. чистого притока только в открытые и биржевые фонды по итогам этого года. Продолжается движение к более сбалансированной архитектуре рынка с существенной ролью корпоративного бизнеса и высоким проникновением массовых инвестиций. Если удастся добавить к благоприятной конъюнктуре поддержку со стороны регулирования, создания востребованных инструментов и повышения качества сервиса, отрасль имеет все шансы сохранить опережающие темпы роста и вновь превзойти все ожидания экспертов.