Бритни Спирс легла на лечение в реабилитационный центр

Бритни Спирс решила пройти реабилитацию в специализированном учреждении. Это произошло спустя месяц после того, как певицу задержали за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает портал TMZ со ссылкой на источники, уговорить ее пройти лечение удалось друзьям. Госпожа Спирс добровольно приехала в один из реабилитационных центров «где-то в США».

Фото: @britneyspears

По словам одного из источников TMZ, Бритни Спирс «осознает, что дошла до предела». Кроме того, певица считает, что лечение «будет учтено в суде» по поводу вождения в нетрезвом виде, и поэтому относится к процедуре «серьезно». Обычно срок реабилитации составляет около 30 дней, но его можно продлить. Между тем, отмечают в TMZ, певица уже неоднократно попадала в рехабы, но прекращала лечение всего через несколько дней.

Бритни Спирс была задержана сотрудниками дорожного патруля в начале марта недалеко от ее дома в Уэстлейк-Виллидж (штат Калифорния). Будучи за рулем, она нарушала ПДД и превышала скорость. Тест показал наличие в крови алкоголя и наркотиков. Заседание в суде округа Вентура по ее делу назначено на 4 мая.

Алена Миклашевская