Палитра платежей: как меняется рынок безналичных расчетов

На российском рынке платежей в последние годы разворачивается неочевидная, но принципиальная конкуренция между основными способами оплаты для потребителя.

Вице-президент — начальник департамента развития эквайринга Газпромбанка Наталия Куделина

Фото: Предоставлено «Банковское обозрение» Вице-президент — начальник департамента развития эквайринга Газпромбанка Наталия Куделина

Еще недавно выбор был предсказуем: банковская карта практически безальтернативно выигрывала у других инструментов. Сегодня же ситуация изменилась — рынок платежей становится многослойным, а конкуренция между способами оплаты усиливается.

И если раньше вопрос «чем платить» у большинства клиентов не возникал, то сейчас он становится частью пользовательского опыта.

Подходя к терминалу, покупатель уже не действует автоматически. Перед ним — выбор: оплатить картой, смартфоном, QR-кодом, через банковское приложение или воспользоваться оплатой частями. Фактически мы наблюдаем формирование новой архитектуры платежей.

Одним из ключевых элементов этой трансформации становится универсальный платежный код от Национальной системы платежных карт (НСПК), который активно развивается в последние годы. Теперь за QR-кодом, размещенным в торговом терминале, стоит не только Система быстрых платежей (СБП), но и другие инструменты — включая цифровой рубль и электронные кошельки. Кроме того, платеж можно разделить на несколько частей.

Для потребителя это означает упрощение выбора: один QR-код — множество сценариев оплаты. Для банков — возможность встроить в этот сценарий привычные элементы карточного мира, включая кешбэк и программы лояльности.

По сути, QR-код перестает быть альтернативным способом оплаты и превращается в универсальную платежную оболочку, внутри которой конкурируют уже не технологии, а источники средств и пользовательские сценарии.

При этом рынок остается достаточно устойчивым. Сегодня около 80% всех транзакций по-прежнему приходится на карточные операции — включая оплату пластиком, стикерами и бесконтактные сценарии через смартфоны.

Однако оставшиеся 20% — это уже не просто «альтернатива», а активно растущий сегмент, в котором сосредоточены ключевые инновации рынка: QR-платежи, pay-сервисы, BNPL-модели и биометрические решения.

Именно в этом сегменте сегодня формируется будущая конфигурация рынка.

Отдельного внимания заслуживает развитие BNPL-сервисов (buy now pay later). Возможность разделить платеж на несколько частей уже перестала быть нишевой услугой и становится полноценным элементом потребительского опыта. В Газпромбанке мы были среди первых, кто начал активно развивать такие сценарии в офлайн-эквайринге, и видим устойчивый рост спроса на это со стороны клиентов и бизнеса.

Еще один важный тренд — биометрический эквайринг. Оплата «по лицу» воспринимается как технологический прорыв, однако за внешней простотой скрываются разные финансовые механики.

Платеж может проходить как карточная операция или как перевод со счета — в зависимости от того, какой источник средств выбран пользователем.

Это делает биометрические платежи не отдельным способом оплаты, а интерфейсом нового поколения, который объединяет различные платежные рельсы.

Отдельный вектор развития связан с использованием искусственного интеллекта в платежной инфраструктуре. Уже сегодня ИИ применяется в антифрод-системах и анализе транзакций, но его роль будет значительно расширяться.

В перспективе именно ИИ сможет определять оптимальный сценарий оплаты для клиента — с учетом контекста, привычек и доступных выгод. Это означает, что выбор способа оплаты постепенно может перейти от пользователя к интеллектуальной системе.

В центре этой трансформации находятся три ключевых участника: банк, бизнес и потребитель.

Банки развивают инфраструктуру и ищут устойчивые бизнес-модели.

Бизнес оптимизирует издержки и выбирает наиболее эффективные способы приема платежей, а потребитель голосует за удобство, скорость и дополнительные выгоды.

Именно баланс интересов этих трех сторон сегодня определяет, какие платежные инструменты будут расти быстрее других.

Мы уже видим, что рынок становится более гибким: бизнес активнее предлагает клиентам разные способы оплаты, а покупатели все чаще осознанно выбирают, как именно платить — исходя не только из удобства, но и из выгод.

При этом изменения в платежной инфраструктуре неизбежно отражаются на экономике бизнеса, особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства, где чувствительность к издержкам значительно выше.

Карты впервые за долгое время сталкиваются не просто с конкуренцией, а с системным перераспределением ролей на рынке платежей. 2026 год может стать переломным для всей индустрии, т.к. операции по картам подпадают под НДС, тогда как расчеты через СБП сохраняют иной налоговый режим. Карты пока сохраняют лидерство, но вопрос уже не в том, останутся ли они доминирующим инструментом, а в том, какую долю рынка они будут занимать в новой реальности — 80%, 60% или меньше.

Очевидно одно: рынок платежей перестает быть монолитным. Он становится экосистемой, где сосуществуют и конкурируют разные модели, технологии и сценарии.

И в этой новой реальности выиграют те игроки, которые смогут не навязывать способ оплаты, а незаметно встроиться в повседневный выбор клиента.

Именно это разнообразие и гибкость — главный результат и одновременно главный вызов текущей трансформации платежного рынка.

Наталия Куделина, вице-президент — начальник департамента развития эквайринга Газпромбанка