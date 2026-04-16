Выбор валюты — это не про валюту

В последние годы у частного инвестора в России произошел важный сдвиг: выбор валюты инвестирования перестал быть главным вопросом. На первый план вышли доступность инструментов, их доходность и риски инфраструктуры.

Инвестиционный банкир Илья Сушков

Фото: из личного архива Инвестиционный банкир Илья Сушков

Традиционная логика «рубль для расходов, доллар для сбережений» работала десятилетиями. Она опиралась на понятные факторы: более высокая инфляция в России, регулярные девальвации и широкий доступ к иностранным активам. Сегодня эта конструкция заметно изменилась.

С одной стороны, рубль по-прежнему остается волатильной валютой, чувствительной к динамике экспорта, цен на нефть и состоянию платежного баланса. С другой стороны, денежно-кредитная политика Банка России за последние годы стала существенно более жесткой и предсказуемой, а текущий цикл, судя по всему, приближается наконец к фазе снижения ставок. Это меняет баланс доходностей рублевых и валютных инструментов.

Рублевые инструменты по-прежнему предлагают наиболее высокую номинальную доходность на рынке. Депозиты и инструменты денежного рынка дают двузначные ставки, а доходности облигаций остаются на уровнях, позволяющих перекрывать инфляцию с запасом. В условиях продолжающегося цикла снижения ключевой ставки к этому добавляется еще один фактор — рост цен облигаций. Таким образом, инвестор имеет возможность заработать не только на купонных выплатах, а также на переоценке бондов.

Фактически рублевые активы сейчас находятся в фазе, где сочетаются два ключевых преимущества: высокая текущая доходность и потенциал роста стоимости актива. Исторически такие периоды становились наиболее благоприятными для инвестиций в локальный долговой рынок.

В то же время валютные инструменты выглядят менее привлекательно. Доллар и евро, несмотря на привычный статус «тихой гавани», сегодня дают существенно более низкую доходность. Более того, доступ к широкому спектру инструментов в этих валютах для российских инвесторов ограничен, а инфраструктурные риски (от блокировок до ограничений ликвидности) стали фактором первого порядка.

В результате классическая валютная диверсификация во многом превратилась в формальность. Держать валюту ради самой валюты — это стратегия с нулевой ожидаемой доходностью и дополнительными рисками. Альтернативные валюты, и прежде всего юань, частично заняли освободившуюся нишу. Однако и здесь есть ограничения: узкий выбор инструментов, относительно низкие доходности и зависимость от политики эмитента. Китайская экономика и финансовая система функционируют по иной логике, и юань по-прежнему не является свободно плавающей валютой в классическом понимании.

Поэтому ключевой вопрос сегодня звучит иначе: не «в какой валюте инвестировать», а «какой актив генерирует реальную доходность».

Если горизонт инвестирования короткий, от нескольких месяцев до года, то логика действий достаточно проста. Основной акцент инвесторам имеет смысл делать на рублевые инструменты: депозиты, фонды денежного рынка, короткие облигации. Они обеспечивают максимальную предсказуемость и высокую текущую доходность. Валютная составляющая в таком портфеле может быть минимальной и носить скорее страховой характер.

При среднем горизонте — один—три года — можно добавлять в портфель облигации с более длинной дюрацией. Именно здесь потенциальный эффект от снижения ставок может быть наиболее заметен. В валютной части допустимы точечные инвестиции, например, в замещающие облигации или отдельные инструменты в юанях, но их доля остается ограниченной.

Длинный горизонт — от трех—пяти лет и более — принципиально меняет картину. Здесь уже не столь важно, в какой валюте номинирован актив. Ключевым становится его способность генерировать доход и расти в реальном выражении. Акции, фонды на акции, реальные активы — именно они исторически позволяют обгонять инфляцию. Валюта в этом случае — лишь оболочка. Именно в этом контексте снижается роль валютных активов как самостоятельной категории. Они перестают быть универсальным решением и становятся лишь одним из элементов портфеля.

При этом полностью игнорировать валютный фактор было бы ошибкой. Ослабление рубля в среднесрочной перспективе остается базовым сценарием, учитывая динамику импорта и зависимость от сырьевых рынков. Но это скорее аргумент в пользу разумной диверсификации, а не в пользу полного ухода в иностранную валюту.

Рациональный подход сегодня выглядит как баланс: рублевые инструменты как источник доходности, валютные — как элемент хеджирования, а реальные активы — как основа долгосрочного роста. В конечном счете инвестор выигрывает не за счет угадывания курса, а за счет выбора инструментов с положительной ожидаемой доходностью. Валюта сама по себе такой доходности не дает. И это, пожалуй, главный сдвиг последних лет: инвестиционная логика становится более зрелой. Вопрос «куда инвестировать» окончательно вытесняет вопрос «в какой валюте».

Илья Сушков, инвестиционный банкир