Паводковая ситуация в Марий Эл нормализовалась

В Марий Эл уровень воды за сутки снизился в среднем на 10 см и продолжает уменьшаться. Паводковая ситуация в регионе нормализовалась, сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Фото: Пресс-служба главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева

Небольшой рост — до 5 см — зафиксирован только на Волге, где половодье проходит позднее. Наиболее напряженной остается ситуация в Звениговском районе.

В прошлую пятницу, 10 марта, сообщалось, что в столице региона оставались подтопленными 32 дома.

Анна Кайдалова