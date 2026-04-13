Паводковая ситуация в Марий Эл нормализовалась
В Марий Эл уровень воды за сутки снизился в среднем на 10 см и продолжает уменьшаться. Паводковая ситуация в регионе нормализовалась, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
Фото: Пресс-служба главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева
Небольшой рост — до 5 см — зафиксирован только на Волге, где половодье проходит позднее. Наиболее напряженной остается ситуация в Звениговском районе.
В прошлую пятницу, 10 марта, сообщалось, что в столице региона оставались подтопленными 32 дома.